Самый бюджетный Toyota Land Cruiser будет не положен австралийцам

В октябре этого года состоялась официальная премьера нового внедорожника Toyota, который должен расположиться в семействе моделей Land Cruiser на самой нижней ступени. Бюджетник получил название Land Cruiser FJ и готовится к началу выпуска в Таиланде.

Машина заявлена как глобальная модель, но это совсем не значит, что продавать ее будут сразу на всех крупных рынках.

Toyota Land Cruiser FJ

По словам главы маркетинга и продаж австралийского офиса «Тойоты» Шона Хэнли, новый бюджетный внедорожник этой компании, стоимость которого должна оказаться даже ниже, чем устаревшей модели Land Cruiser 70, не будет продаваться в нынешнем виде в Австралии.

«Вы его не увидите. Это я могу сказать с уверенностью. По крайней мере в нынешних технических характеристиках», – заявил Хэнли в интервью «CarExpert».

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

По словам топ-менеджера Toyota, силовой агрегат нового Land Cruiser FJ не соответствует стандартам Евро-6 по выбросам и предназначен исключительно для рынков развивающихся стран, где требования к экологии менее строги.

В будущем, если новый внедорожник получит другой мотор, шансы на его появление на австралийском рынке есть, но прямо сейчас этот проект является «запретной зоной».

Напомним, представленный совсем недавно Toyota Land Cruiser FJ получил в подкапотное пространство только один вариант двигателя – 2,7-литровый бензиновый мотор 2TR-FE, развивающий 163 лошадиные силы мощности и 246 Нм крутящего момента. Помогать ему будет 6-скоростная АКПП и система полного привода «Парт-тайм».