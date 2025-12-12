Новое поколение минивэна Toyota Hiace уже не за горами

На автосалоне в Токио (JMS-2025) Toyota показала новый концепт-кар Hiace, который, судя по названию, представляет собой предвестника полностью нового поколения этого популярного минивэна.

С момента выхода актуального Hiace прошло более 20 лет и многие поклонники этой модели били тревогу на тему того, что ей срочно нужна модернизация, а также боялись, что машину просто снимут с конвейера. Но, судя по всему, работы над новой генерацией этого минивэна идут полным ходом и вскоре он концепт трансформируется в товарный автомобиль.

Toyota Hiace Concept

Несмотря на то, что шоу-кар представлял собой совершенно иную по форм-фактору модель, унаследовав дизайн-философию другого, более раннего концепт-кара Kayoibako, машина сохранила квадратные линии кузова.

Самым главным изменением во внешности модели стал переход от «кабины над двигателем» к «полукапотной» конструкции с укороченной передней частью кузова.

Toyota Hiace Concept

Столь существенная перемена негативным образом скажется на максимальной грузоподъемности машины, но обеспечит ей улучшенную безопасность и шумоизоляцию.

Одной из «фишек» прототипа нового Hiace стало отсутствие средней стойки кузова, что заметным образом упростило бы посадку и высадку пассажиров. Дойдет ли это интересное конструктивное решение до товарной версии пока неизвестно.

Салон Toyota Hiace Concept

О механической стороне проекта также сейчас ничего не понятно, но с большой долей вероятности следующий Hiace перейдет на гибридную тягу, а в будущем станет и вовсе чистым электрокаром.

Премьера этого серийной версии этого минивэна должна состояться в течение ближайших нескольких лет.