В Россию привезли самый качественный минивэн в мире

С тех пор, как появились кроссоверы, сегмент минивэнов нельзя назвать самым популярным в мире. Примерно также складывается ситуация и в России, где число покупателей машин в таком типе кузова минимально.

Но это не значит, что спроса на минивэны в РФ нет. А недавно в продаже в нашей стране появился представитель линейки MPV, который признан самым качественным на планете авторитетным журналом «J.D.Power».

Honda Odyssey 2025

Речь идет о Honda Odyssey. В недавнем исследовании этого издания этот автомобиль занял первую строчку в списке самых крепких минивэнов на планете, заработав в своей категории образцовые 80 баллов из 100 возможных и опередив с большим отрывом всех конкурентов от Kia Carnival до Toyota Sienna.

До России Odyssey добрался из Китая. Машина представляет собой азиатскую версию этой модели, премьера которой датирована 2020-м годом. С конца 2023 года Honda экспортирует ее из «Поднебесной» даже в родную Японию.

Длина таких автомобилей составляет 4,9-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями равно 2,9-метрам.

Интерьер Honda Odyssey 2025

Под капотом Honda Odyssey, добравшихся до нашего рынка по альтернативным схемам ввоза, расположился 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый «атмосферник», работающий в составе гибридной системы e:HEV.

Максимальная отдача этого тандема ДВС и электромотора, встроенного в трансмиссию, равна 215 лошадиным силам. Коробка передач – вариатор, а привод может быть только передним.

Стоимость новых Honda Odyssey, завезенных в Россию из Китая, начинается от 4 миллионов 100 тысяч рублей и доходит до 5 миллионов 300 тысяч в зависимости от выбранной покупателем версии.