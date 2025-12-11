Внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6 раскрывается в подробностях

Нынешняя Mitsubishi Delica (D:5) была представлена на автосалоне в Токио 2005 года, переродившись в серийную модель в 2007-м.

В 2023-м дебютировал предвестник нового поколения этого минивэна D:X Concept, который должен трансформироваться в «Делику» с индексом D:6.

Японский портал «Best Car» раскрыл об этом проекте свежие, ранее неизвестные подробности.

По информации журналистов «Страны восходящего солнца», свежая Delica D:6 не окажется электромобилем. Вместо этого продавать машину собираются в подключаемой гибридной модификации и, возможно, дизельной. Причем последняя будет предложена исключительно в базовой комплектации, чтобы сделать отправную цену на автомобиль как можно более низкой.

Потенциальная платформа для Mitsubishi Delica D:6

Новое поколение минивэна будет оснащено модернизированной системой полного привода S-AWC, которая, по словам инсайдеров, должна сделать автомобиль прочнее и выносливее, а также заставить его не бояться пересеченной местности и заснеженных дорог.

Технология 4WD будет питаться от отдельного электромотора, установленного на задней оси.

Новая «Делика» должна растянуться в длину до 4,8-метров, а в ширину и высоту – до 1,8-метров соответственно при колесной базе в 2,8-метра. Небольшая прибавка в габаритах позволит сделать машину вместительнее.

Презентация минивэна Mitsubishi Delica D:6 должна состояться до конца 2026 года.