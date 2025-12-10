Самый странный кроссовер Nissan готовится к шагу в новое поколение

ДомойАвтоновости сегодняСамый странный кроссовер Nissan готовится к шагу в новое поколение

Копия nuova nissan juke 2026 come sarA motore avrA prezzi diciamo tutto v3 847294 1280x720 1

Nissan никогда не славился тем, что его кроссоверы выглядели слишком экстраординарно, но в истории этого производителя была одна модель, которая выбилась из общего ряда – Juke.

Сейчас этот автомобиль с нетривиальным внешним видом, который кому-то нравился, а кому-то нет, готовится к шагу в новое поколение. На днях об этом проекте «Ниссан» были раскрыты свежие подробности, которыми поделилась европейская автомобильная пресса. 

Эскизом дизайна нового «Джук» поделилось французское издание «Auto-Plus», ожидающее, что реформенный компакт-кроссовер Nissan отличится острыми краями кузова, углами и ярко выраженными прямыми линиями.

Экстравагантные решения в экстерьере машины сохранятся и будут переосмыслены, а ряд других визуальных новшеств окажется почерпан со свежего Nissan Micra и родственного ему Renault 5.

Копия 5222 280589 k4 k1 672911 1
Nissan Juke нового поколения (неофиальный рендер)

Новый Juke собираются построить на платформе CMF-BEV, то есть той же самой «тележки», что и в случае со свежими Nissan Leaf и Ariya. Кроссовер, как и его сородичи по платформе, будет полностью электрическим, что наложит отпечаток на его техническую сторону.

Длина автомобиля должна составить порядка 4,3-метра, что на 10 см больше, чем в случае с предшественником.

Под капотом кроссовера может разместиться силовая установка мощностью 174 и 213 лошадиных сил, а под полом появиться тяговая батарея на 52 или 75 кВт/ч в зависимости от выбранной версии. Также не исключен вариант с гибридным ДВС, который предложат в базовой комплектации.

Запас хода нового Nissan Juke должен составить около 400 километров, а цена машины в Европе может оказаться равна суммам от 25 до 35 тысяч евро (2,2 – 3,2-миллиона рублей).

Ранее выяснилось, как может поменяться внешне в новом поколении кроссовер Nissan X-Trail.

Фото:Autoplus

