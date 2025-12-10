Появились фото самого доступного нового Toyota Hilux

В начале ноября Toyota показала новый пикап Hilux. Машина перебралась в свежее поколение, сохранив платформу, но поменявшись внешне и незначительно технически.

Продажи реформенного «Хайлакса» постепенно начинаются на отдельных рынках сбыта. А теперь у этого пикапа появилась самая доступная модификация. Она направлена на коммерческое использование.

Новый вариант Hilux получил название WorkMate и будет продаваться в Австралии. В отличие от классического «Хайлакса» свежей генерации машина оборудована бортовой платформой, которая предназначена для перевоза тяжелых и объемных грузов. Она устанавливается прямо на шасси и представляет собой самый экономичный вариант пикапа.

Базовый коммерческий Toyota Hilux WorkMate

Несмотря на то, что автомобиль заявлен как базовый, в его оснащение входит 2,8-литровый турбодизельный мотор 1GD-FTV на 201 лошадиную силу (500 Нм), полный пакет безопасности Toyota Safety Sense, большой 12,3-дюймовый сенсорный экран, 6-скоростная механическая или автоматическая коробка передач с аналогичным количеством ступеней.

Варианта привода два: 4×2 и 4×4. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,5-литров на 100 км. Максимальная буксировочная способность равна 3,5-тоннам (для версии 4×4).

Стоимость самого простого Toyota Hilux нового поколения в Австралии начинается от 33 тысяч 990 местных долларов (1,7-миллиона рублей).



Ранее мы рассказывали о том, как умельцы из Таиланда научились переделывать Hilux предыдущего поколения в машину новой генерации.