Toyota подогрела слухи о возрождении спорткара MR2

Текст: Ростислав Архипов
toyota ft se teasers

Слухи о планах по возрождению легендарной спортивной модели Toyota MR2 набирают обороты. И на этот раз отличился сам японский автопроизводитель. 

В патентном бюро США обнаружился товарный знак MR2, заявка на регистрацию которого была подана еще в августе этого года. Затем то же самое произошло, но уже с GR MR2 в Японии, а незадолго до этого в Австралии, где запатентовали индекс GR MR-S.

toyota sports ev 2
Концепт-кар Toyota FT-Se

Учитывая, что речь идет не об одной, а сразу о трех заявках, все может быть очень серьезно и вряд ли связано со стремлением «Тойоты» просто защитить шильдик MR2 от копирования конкурентами.

Как пишет американский портал «The Drive», скорее всего новый спорткар Toyota будет называться GR MR2. 

toyota sports ev 1 1

Когда автомобиль появится пока неизвестно, но ранее «Тойота» фактически подтвердила скорый дебют возрожденного спорткупе Celica.

Вероятно, новый MR2 будет представлен через некоторое время после «Селики» и будет использовать в качестве движущей силы тот же 2-литровый мотор G20E, который, по слухам, будет способен выдавать до 600 лошадиных сил. 

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:The Drive

