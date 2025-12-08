В Россию привезли добротный некитайский кроссовер на замену Haval, Geely и Chery

Единственным спасением россиян от того, чтобы покупать китайский автомобиль, по-прежнему остается «серый» импорт. Несмотря на новые ставки утильсбора, в РФ пока еще можно заказать неплохую иномарку мощностью до 160 л.с., которую привезут из-за границы.

Недавно этот план осуществил импортер, имеющий площадки в Новосибирске и Санкт-Петербурге, предложив к покупке местным жителям кроссовер, который можно назвать достойной альтернативой моделям Haval, Geely и Chery.

Речь идет о модели Renault QM6, представляющей собой аналог Renault Koleos корейского производства (завод Renault Korea Motors – бывшее совместное предприятие Renault-Samsung).

Renault QM6 2025

Длина автомобиля равна 4,7-метрам, ширина – 1,8-метрам, высота – 1,7-метрам, а колесная база составляет 2,7-метра.

Добравшаяся до российского рынка машина 2025 года выпуска с околонулевым пробегом (7 км) оборудована 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем GDe мощностью 144 лошадиные силы. В паре с ним трудится бесступенчатый вариатор. Привод автомобиля может быть только передним.

Интерьер Renault QM6 2025

В арсенал «паркетника» входит кожаный салон, мульти-руль, информационная система с вертикальным сенсорным экраном, 2-зонная климатическая система, подогрев и вентиляция сидений и светодиодная оптика.

Цена машины выглядит достаточно конкурентноспособной даже на фоне официальных дилерских «китайцев», таких как Haval F7, Geely Monjaro и Chery Tiggo 8 Pro/Max. За «французско-корейский» кроссовер Renault QM6 в России просят 3 миллиона 480 тысяч рублей.