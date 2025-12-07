Неуязвимого ветерана среди внедорожников Toyota сделали лучше и удобнее для путешествий

Австралийская фирмы PVS Automotive представила свой новый проект, получивший название LC76 Urnieta. Речь идет об эксклюзивной версии ветерана в линейке Toyota Land Cruiser – модели LC76. Самый «старый» среди «Ленд Крузеров» внедорожник усилиями тюнеров получил ряд опций класса люкс, которые недоступны даже для флагманского Land Cruiser 300.
Переосмысление проекта LC76 началось с его экстерьера, который обзавелся специальным передним бампером, боковыми подножками, грузовой платформой на крыше, кованными легкосплавными колесами Urnieta, местом для хранения на задних окнах и лестницей сзади.
Дополнительно для машины предусмотрели чехол для запасного колеса и столик, интегрированный во внутреннюю обшивку двери багажника.
Интерьер полностью переделан. Установлены ковшеобразные передние кресла Recaro Cross Sportster GK100, карбоновое рулевое колесо в стиле Toyota Tundra, появилась отделка воздуховодов из углеволокна, темно-синий ворсистый коврик и 9-дюймовая мультимедийная система PVS MK4.
Весь салон обтянут алькантарой, дополненной оранжевыми вставками. Помимо обновленного интерьера особый LC76 оснащен системой выдвижных ящиков за вторым рядом сидений, позволяющим обеспечить аккуратное и организованное хранение вещей в дальних путешествиях.
Под капотом машины установлен знаменитый своей выносливостью 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизельный агрегат Toyota GD-6, работающий в паре с 6-скоростной автоматической коробкой передач. Его мощность равна 203 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 500 Нм.
Уникальный Land Cruiser 76 от PVS Automotive оценен разработчиками в 200 тысяч австралийских долларов. При пересчете на российскую валюту это примерно 10 миллионов рублей.