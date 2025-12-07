Неуязвимого ветерана среди внедорожников Toyota сделали лучше и удобнее для путешествий

Австралийская фирмы PVS Automotive представила свой новый проект, получивший название LC76 Urnieta. Речь идет об эксклюзивной версии ветерана в линейке Toyota Land Cruiser – модели LC76. Самый «старый» среди «Ленд Крузеров» внедорожник усилиями тюнеров получил ряд опций класса люкс, которые недоступны даже для флагманского Land Cruiser 300.

Переосмысление проекта LC76 началось с его экстерьера, который обзавелся специальным передним бампером, боковыми подножками, грузовой платформой на крыше, кованными легкосплавными колесами Urnieta, местом для хранения на задних окнах и лестницей сзади.

Спецверсия Toyota Land Cruiser LC76 Urnieta

Дополнительно для машины предусмотрели чехол для запасного колеса и столик, интегрированный во внутреннюю обшивку двери багажника.

Интерьер полностью переделан. Установлены ковшеобразные передние кресла Recaro Cross Sportster GK100, карбоновое рулевое колесо в стиле Toyota Tundra, появилась отделка воздуховодов из углеволокна, темно-синий ворсистый коврик и 9-дюймовая мультимедийная система PVS MK4.

Интерьер спецверсии Toyota Land Cruiser LC76 Urnieta

Весь салон обтянут алькантарой, дополненной оранжевыми вставками. Помимо обновленного интерьера особый LC76 оснащен системой выдвижных ящиков за вторым рядом сидений, позволяющим обеспечить аккуратное и организованное хранение вещей в дальних путешествиях.

Под капотом машины установлен знаменитый своей выносливостью 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизельный агрегат Toyota GD-6, работающий в паре с 6-скоростной автоматической коробкой передач. Его мощность равна 203 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 500 Нм.

Уникальный Land Cruiser 76 от PVS Automotive оценен разработчиками в 200 тысяч австралийских долларов. При пересчете на российскую валюту это примерно 10 миллионов рублей.