Самый маленький и недорогой «Гелендваген» обретает форму

В 2023 году Mercedes-Benz анонсировал новый внедорожник, который должен оказаться мини-вариантом оригинального G-Class. С тех пор разработка машины идет полным ходом, а сама она может появиться в ближайшие годы.

Портал «TopElectricSUV» на днях раскрыл новые подробности об этом проекте, а также показал, как будет выглядеть «мини-Гелик» без камуфляжа.

Рендеры опираются на шпионские снимки и официальные тизеры g-Class, судя по которым уменьшенный «Гелендваген» получит квадратный кузов, круглые фары и классическую решетку радиатора, наполненную множеством пикселей как в электрическом GLC.

Рендер нового Mercedes g-Class

Несмотря на то, что машина позиционируется как полностью электрическая (либо подзаряжаемый гибрид), ей достанутся классические, а не скрытые дверные ручки, улучшающие аэродинамику.

Капот примет слегка покатую форму, а клиренс окажется близок к современным кроссоверам (около 20 см).

Тизер нового Mercedes g-Class

Интерьер внедорожника, скорее всего, будет соответствовать современным моделям Mercedes-Benz. Внутри автомобиль оборудуют цифровыми экранами передовой четкости MBUX, которые будут отвечать за виртуальную комбинацию приборов и мультимедийную систему.

Мультимедийная система Mercedes MBUX

Внедорожник уместит внутри два ряда сидений, на которых смогут разместиться до пяти человек.

От автомобиля ждут также эффективной электрической системы полного привода, которая будет имитировать три механических дифференциала обычного G-Class.

Тизеры линейки Mercedes-Benz G-Class

Мощность машины должна составить до 400 лошадиных сил, а запас хода, если внедорожник сделают полностью электрическим, достигнуть 440-480 километров.

Премьера самого компактного и недорогого автомобиля в семействе G-Class состоится в 2027 году. Машина навяжет конкуренцию готовящемуся к выходу Land Rover Defender Sport.