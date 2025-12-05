Toyota Harrier нового поколения примерит «лицо» в стиле «молот»

ДомойАвтоновости сегодняToyota Harrier нового поколения примерит «лицо» в стиле «молот»

Актуальное, четвертое по счету поколение кроссовера Toyota Harrier продается с далекого 2020 года. Ближайшим родственником этой модели является «паркетник» Toyota RAV4, который недавно перебрался в свежую генерацию. А теперь аналогичный шаг ждет и его более оснащенного родственника.

Подробности о модернизации Harrier сейчас засекречены, но одно можно сказать точно – этот кроссовер ждет существенная переделка с точки зрения внешности.

Японское издание «Goo-net» опубликовало первый рендер свежего поколения Harrier, дизайн которого выполнен в новом фирменном стиле Toyota.

Передняя часть машины получила оформление в стиле «Молота» с необычными С-образными кластерами дневных ходовых огней и перелицованной решеткой радиатора. Аналогичное дизайнерское решение ранее было реализовано в проектах актуальных C-HR, Prius, Crown Sport и RAV4.

Рендер нового поколения Toyota Harrier

Другие изменения во внешности нового Harrier могут включить в себя слегка перелицованные боковины кузова и блоки задних фонарей, выступающие на крылья.

Дизайн интерьера кроссовера, скорее всего, будет также модернизирован. Машина получит новую мультимедийную систему на платформе Arene, как в родственном RAV4, а также другую переднюю панель, новый руль и расширенное оснащение.

Интерьер Toyota RAV4 нового поколения

Приводить в движение машину, по слухам, будет гибридная система, основанная на 1,5-литровом бензиновом турбомоторе. Ее максимальная мощность может достигнуть отметки в 180 лошадиных сил. 

Презентовать реформенный Toyota Harrier собираются в конце 2026 – начале 2027 года.

Фото:Goo-net, Toyota

