Самый маленький и недорогой внедорожник Toyota Land Cruiser: раскрыты сроки начала продаж и предварительная цена

Текст: Алексей Шмидт
Компания Toyota недавно представила новый внедорожник Land Cruiser FJ. Несмотря на то, что машина уже справила премьеру, ее запуска в продажу придется подождать. По крайней мере на это намекают японские СМИ.

По данным журналистов, до местных дилеров Land Cruiser FJ может доехать только 14 мая 2026 года. 

Toyota Land Cruiser FJ

Это пока неподтвержденная информация, как и потенциальная цена. Инсайдеры пишут, стоимость нового компактного внедорожника Toyota составит менее 4 миллионов иен (1 миллион 960 тысяч рублей), что сделает его самым доступным в линейке «Ленд Крузеров».

В последней, напомним, Land Cruiser 250 стоит от 5,2 миллиона иен (2,5-миллиона рублей), а Land Cruiser 300 от 5,7 миллиона иен (2,8-миллиона рублей). 

Выпуск новинки со 100-процентной вероятностью организуют на мощностях завода «Тойоты» в Таиланде, где сейчас собирают соплатформенный пикап Hilux Champ.

Не исключено, что в этой стране новый Land Cruiser FJ появится даже раньше, чем в родной Японии (ориентировочно уже в начале 2026 года). 

Фото:Toyota

