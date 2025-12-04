В Россию привезли самый безукоризненный автомобиль Великобритании: он корейский

ДомойАвтоновости сегодняВ Россию привезли самый безукоризненный автомобиль Великобритании: он корейский

Текст: Алексей Шмидт
Чем крепче автомобиль, тем меньше претензий к его качеству со стороны его владельцев. Недавно рейтинг машин, на которые реже всего жалуются их обладателей, раскрыл западный портал «WhatCar». В этом чарте неожиданным победителем оказался бюджетный хэтчбек Hyundai i10. 

Автомобиль заработал в свежем рейтинге британских коллег 100-процентную оценку надежности, которая стала возможна благодаря полному отсутствую жалоб на автомобиль со стороны владельцев за 24 предыдущих месяца эксплуатации. 

Как выяснила наша редакция накануне, купить такие машины теперь можно даже в России. Несколько «живых» экземпляров этой «безукоризненной» корейской пятидверки уже доступны у местных дилеров.

Hyundai i10 2025

Hyundai i10 2025 года предлагают к покупке в дилерском центре Краснодара, куда автомобиль завезли по схеме «серого» импорта. Страна происхождения машины не называется, но это точно не Южная Корея, где i10 отсутствует в модельном ряду Hyundai уже много лет.

Речь идет о рестайлинговой версии хэтчбека, представленной в 2023 году. Машина укомплектована 1,2-литровым бензиновым атмосферным двигателем G4LA, выдающим 84 лошадиные силы. Ассистирует ему роботизированная коробка передач и система переднего привода. Цвет кузова – серебристый.

В объявлении указано, что с места до 100 километров в час i10 разгоняется за 15,8-секунды. Его максимальная скорость составляет 171 километров в час, а средний расход топлива равен 6,1-литру на 100 км.  

Машина оснащена комплексом современных систем безопасности, кондиционером, мультирулем, компактным центральным экраном, отображающим картинку с камеры заднего вида и воздуховодами второго ряда сидений.

Стоимость автомобиля, прибывшего в Россию по альтернативным каналам импорта, составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Фото:Hyundai

