Toyota возвращает легендарный спортивный автомобиль из 90-х: это будет не Celica

Компания Toyota планирует возродить легендарное спорткупе, доминировавшее на автомобильной сцене в 90-х.

Зарубежные СМИ сообщают о том, что японский автопроизводитель подал заявку на регистрацию товарного знака «GR MR2» в местное патентное ведомство. И, судя по всему, оно будет использовано в проекте совершенно нового спорткара, выпуск которого намечен на 2028 год.

Рендер новой Toyota MR2

Автомобиль должен будет присоединиться к двум другим важным спортивным новинкам Toyota – GR GT и GR Celica, выход которых намечен на ближайшие годы.

Ожидается, что новый MR2 будет обладать длиной в 4,4-метра, шириной в 1,9-метра и высотой в 1,2-метра. Приводить в движение автомобиль, по слухам, предстоит новейшему турбомотору G20E, который будет развивать около 500 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента.

Рендер новой Toyota MR2

Ранее главный инженер Gazoo Racing Тетсуя Тада намекал на то, что возрождение модели MR2 может потребовать от Toyota заключения сотрудничества с другими автопроизводителями и даже указывал на Porsche.

Напомним, оригинальный Toyota MR2 представлял собой 2-дверный спортивный автомобиль с задним приводом и среднемоторной компоновкой. Первое поколение этой модели появилось на свет в 1984 году, а третье было выпущено в 1999-м. В 2007-м году производство машины прекратилось.