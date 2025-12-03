6 кроссоверов и внедорожников, от которых владельцы не избавляются дольше, чем от Toyota RAV4

Toyota RAV4 – самый продаваемый кроссовер в мире. Ключом к его успеху считают репутацию очень долговечного автомобиля, но когда аналитики iSeeCars составили рейтинг моделей и марок, которые владельцы используют в течение 15 лет и дольше, «РАВ4» обошли сразу шесть представителей его же сегмента.

Исследование основывается на информации, собранной на американском авторынке.

Toyota Highlander

Согласно подсчетам, это главный кроссовер, от которого не хотят отказываться владельцы. Вероятность того, что машина останется с первым обладателем на 15 лет вдвое выше, чем у среднестатистического автомобиля (12,4%).

Honda CR-V

Бестселлер компании Honda, который любят во всем мире. И поэтому стараются пользоваться им как можно дольше. Из всех CR-V, сегодня ездящих по дорогам Штатов, 10,7% остаются у первых владельцев на протяжении 15 лет и дольше.

Honda Pilot

Большой вседорожник, который не уступает по вместительности семейным минивэнам. И даже если дети выросли, это не значит, что у владельцев таких машин есть повод менять их на что-то другое. Из всех Pilot, что сейчас колесят по дорогам США, 10,4% автомобилей находятся у первых владельцев на протяжении 15 лет или даже больше.

Subaru Forester

Кроссовер, обладающий обширной базой фанатов, в последнее время уверенно занимает лидирующие позиции в рейтингах надежности. Согласно подсчетам, из всех «Форестеров», что ездят по дорогам последние 15 лет, 9,8% эксплуатируются первыми владельцами.

Toyota 4Runner

Среднеразмерный рамный внедорожник, который считается очень прочным. А еще от него редко отказываются владельцы. Доля тех, кто сохраняет машину на протяжении более 15 лет, составляет 9,4%.

Toyota Sequioa

Вездеход, построенный на платформе Tundra. Такие машины, согласно статистике, не продают владельцы на протяжении 15 лет и дольше в 9,1% случаев.