Arctic Trucks и Krug разработали внедорожную квартиру на колесах по московским ценам

Текст: Алексей Шмидт
Компании Arctic Trucks и Krug разработали новый внедорожный автокемпер. Машина выглядит грозно снаружи, но при этом утонченно внутри, представляя собой подобие квартиры на колесах со всеми удобствами для дальних путешествий.

Совместная работа Arctic Trucks и Krug носит имя KRUG Expedition Bedrock XT2 и сочетает в себе два считавшихся несовместимыми понятия – внедорожные возможности и изысканный интерьер. 

Трехосный экспедиционный автомобиль для путешествий по бездорожью создан для искателей приключений самого высокого уровня. Авторы проекта при разработке кемпера учитывали особенности пересеченной и вулканической местности Исландии, откуда родом компания Arctic Trucks.

Что касается австрийского производителя Krug Expedition, то он уже на протяжении трех десятилетий специализируется на выпуске наземной техники. И автодом Expedition Bedrock XT2 стал самым компактным автомобилем в его портфолио. 

Платформа для машины базируется на модели Ford F-550 и расширена усилиями Arctic Trucks до трех осей. В результате получился гигант длиной 8,4-метра с трансмиссией 6×4, распределяющей столь большую массу равномерно, тем самым облегчая управление автомобилем на любых типах труднопроходимой местности. 

Кемпер оснащен дополнительной централизованной системой подкачки покрышек, которой можно управлять прямо из кабины. 

Внутри все выглядит так, будто это уютная квартира с элегантным интерьером, отделкой из деревянного шпона и кожи, трансформируемыми элементами мебели, а также с собственной кухней полноценной душевой кабиной и туалетом. 

Для сна внутри предусмотрена большая двухспальная кровать размера «кинг-сайз» и дополнительное спальное место в трансформируемой обеденной зоне. 

За работу климатической системы внутри отвечает встроенный аккумуляторный блок емкостью 23 кВт/ч, дополняемый солнечной батареей.

Стоимость внедорожного автодома от Arctic Trucks и Krug уже раскрыта. За него будут просить от 690 тысяч долларов или примерно 53,6-миллиона рублей.

Фото:Arctic Trucks, Krug

