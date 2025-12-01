ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение Toyota Yaris обещает удивить дизайном в стиле нынешних Camry и...

Новое поколение Toyota Yaris обещает удивить дизайном в стиле нынешних Camry и Prius

Текст: Ростислав Архипов
С недавнего времени Toyota перешла на совершенно новый дизайнерский стиль, в котором передние части кузова ее свежих моделей оформляются в виде, напоминающем акулу-молот. 

Сейчас этот фирменный элемент используют практически все модели компании: от Camry и Prius до RAV4 и семейства Crown. А в ближайшем будущем аналогичная визуальная особенность появится в том числе в бюджетном бестселлере марки Yaris.

Актуальный «Ярис» предлагается в Японии с 2020 года и дожидается плановой смены генерации, в котором может примерить современный фирменный стиль Toyota.

Toyota Yaris нового поколения (неофициальный рендер)

Журналисты японского портала «Goo-net» пишут, что премьера реформенного Yaris состоится в первой половине 2026 года. 

Машина должна кардинальным образом поменять свою внешность за счет С-образных передних фар, многоуровневой решетки радиатора, спортивных бамперов и новых задних фонарей. 

В подкапотном пространстве свежего «Ярис», по всей видимости, разместится новейшая силовая установка на базе 4-цилиндрового бензинового ДВС, которая сейчас находится в разработке. Этот агрегат обещает оказаться более эффективным, чем нынешний 3-цилиндровый мотор Dynamic Force, а также более экономичным благодаря использованию в виде гибрида. 

Спортивный вариант GR Yaris, по слухам, будет построен на другой платформе, а значит переживет совсем иную эволюцию и, возможно, появится позднее простой модели. 

Фото:Goo-net

