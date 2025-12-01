Автомобили, которые могут обанкротить владельца ремонтом после 160 тысяч км пробега

В современном мире нет практически ничего, что не дорожает. И ремонт автомобилей здесь не исключение.

Портал «GoBankingRates» назвал автомобили в США, на ремонт и обслуживание которых автовладельцы тратят больше всего денег на пробегах свыше 160 тысяч км.

Land Rover Range Rover

Автомобили Range Rover славятся своей премиальностью и высокопроизводительностью, но когда дело доходит до их ремонта владельцы опустошают карманы.

Главный фактор, влияющий на высокую стоимость ремонта всех Land Rover, это цена запчастей. А когда автомобиль преодолевает 160 тысяч км и стареет, найти на него запасные части становится сложнее, что еще больше увеличивает цены.

Mercedes-Benz S-Class

Автомобили Mercedes S-Class рассчитаны на долгий срок службы, но когда они ломаются (а это часто происходит на пробегах под 160 тысяч км), возвращать такие машины на дороги приходится серьезными затратами их владельцев. Замены могут потребовать многие детали: от моторчика привода люка в крыше до кондиционера и помпы. И все они стоят крайне недешево.

Porsche Macan

Удобный в эксплуатации и динамичный кроссовер, но далеко не самый надежный, особенно с возрастом и высоким пробегом. Многие владельцы жалуются на то, что в «Маканах» нередко выходит из строя трансмиссия, ремонт которой обходится в немалые деньги. А раздаточная коробка передач стоит еще дороже.

BMW X5

Владея BMW X5 всегда нужно понимать, что это высокопроизводительный кроссовер премиального класса, поэтому наличие его в этом списке неудивительно. Обладатели таких машин могут на своем примере подтвердить, что им приходится гораздо больше среднего не только за ремонт, но и за обслуживание своих автомобилей.

Audi Q8

Замыкает список самых затратных для ремонта автомобилей на пробегах более 160 тысяч километров большой кроссовер Audi Q8. Это еще один премиальный SUV, известный своей производительностью, но не избавленный на 100-процентов от технических проблем при старении. Владельцы высокопробежных и старых Q8 могут рассчитывать на то, что при их ремонте им придется тратить сотни тысяч рублей.