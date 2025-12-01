Самый культовый внедорожник Mitsubishi вернется на рынок в 2026 году, чтобы бросить перчатку Toyota Land Cruiser

Самый культовый представитель внедорожного семейства компании Mitsubishi, известный в мире как Pajero/Montero, готовится к возрождению.

СМИ сообщают, что дилерам автопроизводителя в Японии разослали рекламные брошюры этой модели, а также назвали сроки начала ее продаж на родине. По их информации, появление нового «Паджеро» в автосалонах стоит ждать уже во второй половине 2026 года.

Ожидания от проекта возрожденного Pajero высоки как никогда. Автомобиль позиционируется как конкурент Toyota Land Cruiser. В его основу ляжет лестничная рама пикапа L200, которая должна обеспечить машине превосходные внедорожные характеристики.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero

Автомобиль собираются оснастить новым 2,4-литровым дизельным турбомотором на 204 лошадиные силы и 470 Нм крутящего момента, работающим в связке с шестискоростной автоматической трансмиссией и фирменной системой полного привода Mitsubishi.

Длина нового «Паджеро» должна составить 5360 мм, ширина 1930 мм, а высота 1815 мм. Расстояние между осями автомобиля будет равно 3130 мм.

Тестовый прототип нового Mitsubishi Pajero

Автомобиль, по слухам, будет использовать новейший язык дизайна Mitsubishi, включающий в себя широкую радиаторную решетку, многоуровневые фары, оквадраченные колесные арки и внедорожные бамперы, придающие ему большую брутальность.

Внутри машины, продавать которую будут в том числе в 7-местном варианте, ожидается появление дорогих материалов отделки и самых современных технологий.

Премьера нового Mitsubishi Pajero может состояться в течение двух первых кварталов 2026 года.