Mitsubishi Delica следующего поколения окажется футуристичнее, крупнее и перейдет на гибридную тягу

Текст: Михаил Романченко
Актуальное поколение минивэна Mitsubishi Delica (D:5) в строю на протяжении последних 18 лет. Недавно эта знаковая для японского автопрома модель прошла через обновление, а уже в следующем году для нее готовится новое по счету поколение. 

С переходом в свежую генерацию Delica должна получить индекс D:6 и поменяться сразу в нескольких важных аспектах.

По данным японских СМИ, «Делика» следующего поколения будет разработана по мотивам концепт-кара D:X и, как ожидается, станет крупнее. Длина автомобиля увеличится до 4,8-метра, ширина составит 1,8-метра, а высота – 1,9-метра. Колесная база должна оказаться равна почти 2,9-метрам. 

231025 DXJaoanMobilityShow fromMitsubishi 16 1
Mitsubishi Delica D:X Concept

В новой генерации Delica может обзавестись полностью цифровой комбинацией приборов, 12,3-дюймовым центральным экраном мультимедийной системы с высоким разрешением, а также дополнительными датчиками контроля «слепых» зон.

Утверждается, что Delica D:6 переберется с традиционного полного привода на фирменную систему Mitsubishi S-AWC с четырьмя режимами движения, которые управляются электроникой.

251130 30179 31 4VT73 1
Официальный тизер нового поколения Mitsubishi Delica

Силовая установка минивэна, скорее всего, будет представлять собой гибридный агрегат, построенный вокруг полностью переработанного 2,4-литрового мотора.

За счет него «Делика» заметным образом повысит свои динамические характеристики и улучшит показатели топливной экономичности. 

