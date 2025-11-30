ДомойАвтоновости сегодняНовейший флагманский минивэн Nissan будет стоить в Японии как простейший китайский кроссовер...

Новейший флагманский минивэн Nissan будет стоить в Японии как простейший китайский кроссовер в России

Текст: Ростислав Архипов
Месяц назад состоялась премьера нового поколения флагманского минивэна Nissan Elgrand. Машина перебралась в свежую генерацию спустя 15 лет с выхода последней версии и существенным образом поменялась внешне и механически.

На днях ряд японских СМИ смог выяснить, сколько будет стоить этот автомобиль на родном для него рынке.

Инсайдеры утверждают, что стартовая цена нового Elgrand составит 5 миллионов иен (2,5-миллиона рублей). Если провести аналогию с российским авторынком, то за эти деньги сегодня у нас можно купить лишь самые простые по оснащению китайские кроссоверы.

Nissan Elgrand нового поколения

Напомним, в новом поколении Nissan Elgrand отличился свежим языком дизайна «вневременного японского футуризма».

Машина приобрела новые фары и дневные ходовые огни, необычную решетку радиатора, другие бамперы, а также обзавелась перелицованным интерьером и расширенным оснащением. 

Интерьер Nissan Elgrand нового поколения

С точки зрения внутреннего пространства и функциональности совершенно новый «Эльгранд» предлагает просторный трехрядный салон, в котором может разместиться до семи человек.

Машина получила фирменные сиденья с функцией «нулевой гравитации», а также два независимых кресла с электроприводом подножек на втором ряду в самых дорогих исполнениях. 

Nissan Elgrand нового поколения

Еще минивэн приобрел в свежей генерации гибридную систему e-Power третьего поколения, которую объединили с модернизированной системой полного привода e-4ORCE и функцией активной динамической подвески.

В продажу в Японии новый Nissan Elgrand поступит в начале 2026 года.

Фото:Nissan

