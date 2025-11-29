Возрожденный мини-Pajero от Mitsubishi показался в неожиданном виде

Несмотря на то, что Mitsubishi никак не комментирует слухи о разработке преемника мини-версии Pajero, автомобиль входит в список потенциальных проектов японского автопроизводителя на ближайшие годы.

По крайней мере на этой указывают СМИ «Страны восходящего солнца», полагающие, что до премьеры такого автомобиля ждать осталось совсем недолго.

Журналисты, знакомые с планами Mitsubishi, утверждают, что возрожденный Pajero Mini откажется амплуа классического бескомпромиссного внедорожника. Вместо этого автомобиль будет опираться на платформу Nissan, которая используется в моделях Nissan eK Wagon и Mitsubishi Delica Mini.

Рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Mini

От машины ждут внешности, пересекающейся с родственниками по «тележке», а также ультракомпактных размеров с длиной до 3,4-метров.

Под капотом компакт-кара может разместиться бензиновый 660-кубовый моторчик, сопряженный с 48-вольтовым довеском.

В отличие от родственных Nissan eK Wagon и Mitsubishi Delica Mini новому Pajero Mini может достаться специально настроенная система постоянного полного привода, а также подвеска с доработанными амортизаторами, которые позволят ей съезжать с асфальта на проселочные дороги без боязни застрять в небольших лужах.

Если сведения инсайдеров верны, то премьеру совершенно новый мини-Паджеро должен справить в течение следующего года.