Новое поколение Nissan Cube уже в разработке: до премьеры осталось совсем немного

Nissan снял с конвейера одну из своих самых необычных моделей – компакт Cube – в 2020 году. С тех пор ходили слухи о возможности появления у этого автомобиля потенциального преемника, но руки у инженеров компании до него явно не доходили. Впрочем, вскоре все изменится.

Японские инсайдеры, знакомые с планами «Ниссан», утверждают, что новый Cube уже находится в разработке и имеет все шансы увидеть свет в 2026 году.

Автомобиль будет позиционироваться как конкурент Toyota Sienta, Roomy и Thor, а в его основу ляжет платформа Note.

Рендер нового поколения Nissan Cube

Пока неясно, будут ли у нового Cube раздвижные двери, но, если верить слухам, сам кузов машины окажется выше и станет более квадратным, чем у этой модели третьего поколения.

Японские СМИ пишут, что помимо модели с двумя рядами сидений новый Cube предложат также в трехрядной модификации, которая будет отличаться более просторным салоном по образцу Note.

Гибридная система Nissan e-Power

О технических подробностях проекта сейчас информации нет, хотя ряд изданий полагают, что новый Cube будет либо полноценным электрокаром, либо гибридом с силовой установкой e-Power 3 поколения. Последняя недавно вошла в арсенал свежей генерации минивэна Elgrand.

За работу полного привода в машине, скорее всего, будет отвечать мощный электромотор, установленный на задней оси.

Презентация нового Nissan Cube может состояться в течение 2026 года.