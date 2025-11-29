Toyota готовит Land Cruiser среди минивэнов 

На автосалоне в Японии 2023 года Toyota показала шоу-кар, получивший название X-Van Gear. Машина представляла собой приключенческий автомобиль, который совмещает в себе качества внедорожника и вместительного семейного минивэна.

Считалось, что премьера серийного варианта X-Van Gear состоится на выставке Японской мобильности 2025 года, но это так и не произошло. Однако это не значит, что проект Land Cruiser среди минивэнов «Тойоты» снят с повестки.

Концепт-кар Toyota X-Van Gear

Японский портал «Goo-net» опубликовал новое рендерное изображение минивэна X-Van Gear, представив, как он будет выглядеть в товарном варианте. На виртуальной визуализации машина практически не отличилась от концепта.

Единственной разницей в ее дизайне по сравнению с прототипом стал немного другой бампер с классической решеткой радиатора, место которой в случае с шоу-каром занимала пластиковая заглушка.

Рендер серийной версии минивэна Toyota X-Van Gear

Автомобиль должен растянуться в длину на 4700 мм. Его ширина и высота могут составить по 1800 мм. Техническая часть машины пока находится под завесой тайны.

Единственное, что сейчас можно сказать точно, автомобиль построят на платформе TNGA-C. Под капотом внедорожного минивэна может разместиться 2-литровый бензиновый ДВС или гибридная силовая установка, основанная на 1,8-литровом двигателе внутреннего сгорания. Пару ей составит система 4WD.

С появлением в продаже серийный минивэн X-Van Gear навяжет конкуренцию Mitsubishi Delica D:6, который, как и его самого, обещают представить в следующем году.