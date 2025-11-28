Самый продаваемый автомобиль Кореи удивит внешним видом в новом поколении

Разработка нового поколения кроссовера Kia Sorento, являющегося лидером по продажам среди новых автомобилей в Южной Корее, идет полным ходом. Машина должна дебютировать в ближайшие 1,5 года. На днях в интернете о нем были раскрыты свежие подробности.

За прошлый год «Соренто» разошелся на домашнем рынке тиражом в 94 тысячи 538 машин, опередив всех конкурентов. А по состоянию на октябрь этого год автомобиль был распродан в количестве 80 тысяч 479 единиц, что по-прежнему позволяет ему оставаться лидером корейского авторынка.

Выход нового поколения должен помочь Kia Sorento сохранить популярность. И, по слухам, во многом это будет обеспечено его пересмотренным дизайном.

Рендер Kia Sorento нового поколения

Независимая студия дизайна «NYMammoth» предрекает свежему Sorento внешность, частично срисованную с нового, второго по счету поколения Kia Telluride.

У старшего брата «Соренто» может унаследовать дизайн фар и решетку радиатора. Также машине будут положены скрытые ручки дверей, другие бамперы и совершенно новые задние фонари, выполненные в форме бумерангов.

Рендер Kia Sorento нового поколения

Какие перемены могут ждать свежий Sorento по части «техники» пока неизвестно. Актуальная версия этого кроссовера продается в Корее с 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 281 лошадиную силу и 2,2-литровым турбодизелем на 194 л.с., а также с гибридной силовой установкой, в которой отдача ДВС равна 180 «силам», а электромотора 65 л.с. соответственно.

Список трансмиссий машины включает в себя 8-скоростной «робот» и 6-диапазонный «автомат». Привод можно выбирать между передним или полным.

Презентация нового Kia Sorento должна состояться в середине 2027 года.