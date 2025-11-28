Самый продаваемый автомобиль Кореи удивит внешним видом в новом поколении

ДомойАвтоновости сегодняСамый продаваемый автомобиль Кореи удивит внешним видом в новом поколении

Разработка нового поколения кроссовера Kia Sorento, являющегося лидером по продажам среди новых автомобилей в Южной Корее, идет полным ходом. Машина должна дебютировать в ближайшие 1,5 года. На днях в интернете о нем были раскрыты свежие подробности.

За прошлый год «Соренто» разошелся на домашнем рынке тиражом в 94 тысячи 538 машин, опередив всех конкурентов. А по состоянию на октябрь этого год автомобиль был распродан в количестве 80 тысяч 479 единиц, что по-прежнему позволяет ему оставаться лидером корейского авторынка.

Выход нового поколения должен помочь Kia Sorento сохранить популярность. И, по слухам, во многом это будет обеспечено его пересмотренным дизайном.

59183 38314 1530 2 2
Рендер Kia Sorento нового поколения

Независимая студия дизайна «NYMammoth» предрекает свежему Sorento внешность, частично срисованную с нового, второго по счету поколения Kia Telluride.

У старшего брата «Соренто» может унаследовать дизайн фар и решетку радиатора. Также машине будут положены скрытые ручки дверей, другие бамперы и совершенно новые задние фонари, выполненные в форме бумерангов.

59227 38519 042 1
Рендер Kia Sorento нового поколения

Какие перемены могут ждать свежий Sorento по части «техники» пока неизвестно. Актуальная версия этого кроссовера продается в Корее с 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 281 лошадиную силу и 2,2-литровым турбодизелем на 194 л.с., а также с гибридной силовой установкой, в которой отдача ДВС равна 180 «силам», а электромотора 65 л.с. соответственно.

Список трансмиссий машины включает в себя 8-скоростной «робот» и 6-диапазонный «автомат». Привод можно выбирать между передним или полным. 

Презентация нового Kia Sorento должна состояться в середине 2027 года.

