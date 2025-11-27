ДомойАвтоновости сегодняЛонг-кроссовер Honda Grand Pilot показан на спекулятивных изображениях

Лонг-кроссовер Honda Grand Pilot показан на спекулятивных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
extra long 2026 honda grand pilot has enough digital space inside to rival full size suvs 14 1

Неделю назад Honda обновила свой большой кроссовер Pilot, наделив его слегка другой внешностью, увеличив экраны внутри машины и сделав автомобиль более тихим. 

На днях цифровой художник из студии «AutoYa» решил пойти дальше и представил гипотетический дизайн-проект нового удлиненного Honda Pilot, который мог бы расширить присутствие этой модели на совершенно новый сегмент рынка.

extra long 2026 honda grand pilot has enough digital space inside to rival full size suvs 2 1
Рендер гипотетического кроссовера Honda Grand Pilot

Кроссовер получил название Honda Grand Pilot и отличился от классического трехрядного «Пилота» четвертого поколения растянутой колесной базой и увеличенной длиной кузова. 

Рецепт превращения среднеразмерного SUV в полноразмерный оказался прост. Автомобиль получил вытянутую заднюю часть кузова, которая теоретически должна позволить заметно увеличить пространство в салоне. 

extra long 2026 honda grand pilot has enough digital space inside to rival full size suvs 16 1
Рендер гипотетического кроссовера Honda Grand Pilot

По задумке автора рендеров, для пассажиров второго ряда внутри Grand Pilot могло бы высвободиться примерно 2,5 см пространства, а для третьего ряда и вовсе до 7-10 см. 

extra long 2026 honda grand pilot has enough digital space inside to rival full size suvs 12 1
Увеличение пространства внутри гипотетического кроссовера Honda Grand Pilot в сравнении с обычным Pilot

О технических нововведениях в «Гранд Пилоте» создатель изображений не рассказал, но, теоретически, машина могла бы сохранить актуальный 3,5-литровый мотор V6, хорошо зарекомендовавший себя за многие годы с точки зрения надежности.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoYa.info

Читайте также:

Последние новости:

Легендарный седан Honda научили выглядеть как американский маслкар

В Россию обещают привезти Suzuki, которую все будут...

У бюджетника Toyota Starlet вот-вот появится современный преемник...

Hyundai Tucson не узнают в новом поколении

Nissan Skyline GT-R превратили в подставку под салфетки...

Новый Mitsubishi Pajero может выйти уже в 2027...

Peugeot 3008 может с рестайлингом удивить новой внешкой...

Бюджетный 7-местный минивэн Toyota, сшитый из Suzuki, пережил...

Семейный SUV-хит Nissan показали во всей красе в...

Умельцы научились переделывать старые Toyota Hilux в машины...

Новый мини-Land Cruiser от Toyota будет очень дешевым

Новый большой кроссовер Kia впервые показался в естественной...

Novitec придумал для Lamborghini Urus SE широкофюзеляжный обвес

Toyota избавится от Subaru в пользу Mazda: GR86...

Новый Subaru Levorg поразит агрессивным миджем

Toyota обновила свой просторный и доступный универсал

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+