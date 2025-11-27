Лонг-кроссовер Honda Grand Pilot показан на спекулятивных изображениях

Неделю назад Honda обновила свой большой кроссовер Pilot, наделив его слегка другой внешностью, увеличив экраны внутри машины и сделав автомобиль более тихим.

На днях цифровой художник из студии «AutoYa» решил пойти дальше и представил гипотетический дизайн-проект нового удлиненного Honda Pilot, который мог бы расширить присутствие этой модели на совершенно новый сегмент рынка.

Рендер гипотетического кроссовера Honda Grand Pilot

Кроссовер получил название Honda Grand Pilot и отличился от классического трехрядного «Пилота» четвертого поколения растянутой колесной базой и увеличенной длиной кузова.

Рецепт превращения среднеразмерного SUV в полноразмерный оказался прост. Автомобиль получил вытянутую заднюю часть кузова, которая теоретически должна позволить заметно увеличить пространство в салоне.

Рендер гипотетического кроссовера Honda Grand Pilot

По задумке автора рендеров, для пассажиров второго ряда внутри Grand Pilot могло бы высвободиться примерно 2,5 см пространства, а для третьего ряда и вовсе до 7-10 см.

Увеличение пространства внутри гипотетического кроссовера Honda Grand Pilot в сравнении с обычным Pilot

О технических нововведениях в «Гранд Пилоте» создатель изображений не рассказал, но, теоретически, машина могла бы сохранить актуальный 3,5-литровый мотор V6, хорошо зарекомендовавший себя за многие годы с точки зрения надежности.