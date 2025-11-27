В Россию обещают привезти Suzuki, которую все будут путать с Toyota

ДомойАвтоновости сегодняВ Россию обещают привезти Suzuki, которую все будут путать с Toyota

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Toyota и Suzuki являются давними партнерами в бейдж-инжиниринговой модели бизнеса, в рамках которой обмениваются технологиями и даже автомобилями, меняя на них шильдики и внося точечные перемены во внешность. Один из продуктов такого сотрудничества недавно стали предлагать в России.

Речь идет об универсале Suzuki Swace. Машина представляет собой аналог Toyota Corolla Touring Sports с логотипами Suzuki и выглядит так, что ее легко перепутать в дорожном потоке с «Тойотой». 

suzuki swace 2024 4
Suzuki Swace

Привезти Suzuki Swace в Россию обещает несколько импортеров, которые работают с Германией.

В базовой версии универсалы Suzuki будут комплектоваться 2-зонным «климатом», 16-дюймовыми легкосплавными колесами, 9-дюймовым сенсорным дисплеем, мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, светодиодными фарами и задними фонарями, камерой заднего вида, бесключевым доступом в салон, датчиками света и дождя, а также светочувствительным салонным зеркалом заднего вида.

suzuki swace 2024 2
Интерьер Suzuki Swace

Для Suzuki Swace предложен тот же двигатель, что установлен в оригинальный универсал Toyota Corolla Touring Sports. Это гибридная силовая установка на базе 1,8-литрового атмосферного бензинового ДВС мощностью 98 лошадиных сил.

Отдача электромотора составляет 95 л.с., а емкость аккумулятора равна 0,85 кВт/ч. Им помогает вариатор e-CVT с планетарными передачами.

suzuki swace 2024 3
Гибридная система Suzuki Swace

На разгон с места до 100 километров в час у Suzuki Swace уходит 9,4-секунды. Максимальная скорость машины равна 180 километрам в час. 

Универсал «Сузуки», копирующий «Тойота», обойдется для наших покупателей недешево. Цены на автомобили 2025 года выпуска, которые можно заказать в Россию из Германии, при ввозе под ключ составят минимум 5 миллионов рублей.

Фото:Suzuki

