Nissan Skyline GT-R превратили в подставку под салфетки для фанатов 

Nissan Skyline GT-R R34 является легендарной моделью и обладает широкой базой поклонников по всему миру. Специально для них в Японии приготовили аксессуар для дома, который можно использовать в бытовых делах.
Речь идет о специальной салфетнице, которая по своему дизайну повторяет оригинальный Skyline GT-R R34. Автором этой модели является местная фирма Camshop, которой удалось довести свой проект до невероятного уровня воспроизведения.
Держатель для салфеток достоверно воссоздает форму и детали Skyline GT-R R34 в масштабе 1/16 от интеркулера, выглядывающего из-под решетки радиатора, до характерного заднего антикрыла, фар и даже тормозных суппортов.
Колеса машинки вращаются, поэтому при желании ее можно использовать как игрушку. А для того, чтобы достать салфетки, достаточно открыть ее крышу.
Стоимость столь оригинального аксессуара для дома, который точно захочет каждый поклонник Nissan Skyline GT-R R34, в Японии составляет 6 тысяч 600 иен (3 тысячи 300 рублей).