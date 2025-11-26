Nissan Skyline GT-R превратили в подставку под салфетки для фанатов 

ДомойАвтоновости сегодняNissan Skyline GT-R превратили в подставку под салфетки для фанатов 

Текст: Алиса Шашкова
Nissan Skyline GT-R R34 является легендарной моделью и обладает широкой базой поклонников по всему миру. Специально для них в Японии приготовили аксессуар для дома, который можно использовать в бытовых делах.

Речь идет о специальной салфетнице, которая по своему дизайну повторяет оригинальный Skyline GT-R R34. Автором этой модели является местная фирма Camshop, которой удалось довести свой проект до невероятного уровня воспроизведения.

Салфетница с дизайном Nissan Skyline GT-R R34

Держатель для салфеток достоверно воссоздает форму и детали Skyline GT-R R34 в масштабе 1/16 от интеркулера, выглядывающего из-под решетки радиатора, до характерного заднего антикрыла, фар и даже тормозных суппортов.

Салфетница с дизайном Nissan Skyline GT-R R34

Колеса машинки вращаются, поэтому при желании ее можно использовать как игрушку. А для того, чтобы достать салфетки, достаточно открыть ее крышу. 

Стоимость столь оригинального аксессуара для дома, который точно захочет каждый поклонник Nissan Skyline GT-R R34, в Японии составляет 6 тысяч 600 иен (3 тысячи 300 рублей).

Фото:Nissan

