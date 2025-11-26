Новый Mitsubishi Pajero может выйти уже в 2027 году

Самый культовый внедорожник в линейке компании Mitsubishi – Pajero – готовится к возрождению. На днях журнал «BestCarWeb», известный своими инсайдами из японского автопрома, рассекретил о нем несколько важных подробностей.

По новым данным, пришедшим из «Страны восходящего солнца», презентация нового Mitsubishi Pajero состоится в 2027 году. Машина фактически объединит в себе две модели – Pajero Sport и классический «Паджеро», став флагманом SUV-линейки японского автопроизводителя.

Тестовый прототип нового Mitsubishi Pajero

Утверждается, что автомобиль не отойдет от прежнего амплуа полноценного классического вездехода и сохранит лестничную раму, которая будет заимствована у актуальной генерации пикапа Mitsubishi L200, но с системой полного привода могут быть сюрпризы.

Инсайдеры сообщают, что машине может достаться новейшая подзаряжаемая гибридная система с возможностью пополнения энергии от электросети. В ее состав войдет бензиновый мотор и четыре электрических двигателя, которые, теоретически, будут отвечать за работу системы 4WD.

Mitsubishi Pajero нового поколения (неофициальный рендер)

От внедорожника ожидают нового языка дизайна «Митсубиши», который ранее был воплощен в свежих проектах Xforce и Destinator.

Новый Pajero может получить прямоугольную радиаторную решетку и «молотообразные» дневные ходовые огни, массивные бамперы, декоративные элементы на задних стойках кузова и ряд других крупных доработок, полностью отличающих его от предшественника.

А в салоне, вмещающем до семи пассажиров, следующий «Паджеро» должен стать намного роскошнее, чем был раньше, за счет премиальных материалов отделки и современных технологий, пишут японские СМИ.