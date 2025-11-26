Бюджетный 7-местный минивэн Toyota, сшитый из Suzuki, пережил рестайлинг

В августе 2023 года Toyota представила новое поколение своего минивэна Rumion, построенного на базе Suzuki Ertiga. Компактная 7-местная модель пользуется высоким спросом на рынках развивающихся стран и накануне была обновлена. Модернизированные машины получили покупатели Южной Африки.

Реформенный Rumion сохранил техническое сходство с оригинальным Suzuki Ertiga и по-прежнему построен на платформе Heartect, автором которой является Suzuki.

Обновленный Toyota Rumion для Южной Африки

Габариты кузова машины составляют 4,4-метра в длину, 1,7-метра в ширину и 1,7-метра в высоту. Расстояние между осями равно 2,7-метрам.

Внешне модернизированный «Румион» напоминает модель Innova Hycross. Палитра кузова автомобиля теперь включает в себя варианты: Pearl White, Silver, Ocean Blue, Seal Grey, Autumn Red, Cedar Brown и Shadow Black.

Интерьер обновленного Toyota Rumion для Южной Африки

В салоне машину оснастили 7-дюймовым центральным сенсорным дисплеем, поддерживающим беспроводные протоколы соединения со смартфонами Apple CarPlay/Android Auto и технологию Toyota i-Connect.

Внутри, как и прежде, располагается семь сидений. На втором и третьем рядах были добавлены порты зарядки USB Type-C.

Механический свежий «Румион» не поменялся. Продавать его, как и раньше, будут с единственным 1,5-литровым атмосферным мотором Suzuki K15B мощностью 102 лошадиные силы. В качестве вариантов двигателей для машины предложат 5-скоростную «механику» или 4-диапазонный «автомат».