Умельцы научились переделывать старые Toyota Hilux в машины нового поколения

Текст: Михаил Романченко
Две недели назад состоялась официальная премьера новой генерации популярного пикапа Toyota Hilux. Бестселлер «Тойоты» в сегменте утилитарных машин незначительно поменялся внешне и технически.

И, как оказалось, это дает возможности для владельцев предыдущей генерации «Хайлакса» провести подобный апгрейд не прибегая к покупке новой машины.

Разобранный Toyota Hilux 8 поколения

В соцсетях появились фотографии Toyota Hilux предыдущего поколения, тайский владелец которого благодаря приобретенным на заказ деталям у сторонней местной фирмы превратил свою машину в практически 100-процентную копию свежего «Хайлакса».

Toyota Hilux восьмого поколения с дизайном девятого

Для этого ему понадобилось заменить большую часть элементов фронтальной части кузова и кормы, в том числе капот, фары, решетку радиатора и задние фонари.

Добиться такого сходства с оригинальным Toyota Hilux девятого поколения машине восьмой генерации удалось благодаря тому, что с заводской модернизацией автомобиль остался практически неизменным.

Детали для превращения восьмого поколения Toyota Hilux в девятое

Пикап построен на той же платформе IMV, что и раньше, а также обладает той же крышей, дверными обшивками и оконными стеклами, что и его предшественник.

Стоимость превращения «восьмого» Toyota Hilux и «девятый» не раскрывается, но, скорее всего, она не была высокой.

Что касается оригинального «Хайлакса» нового поколения, то он поступит в продажу уже в декабре. Ценник на него еще не раскрыт.

