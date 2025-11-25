ДомойАвтоновости сегодняЯпонский кроссовер-бестселлер Toyota Harrier скоро изменится до неузнаваемости

Японский кроссовер-бестселлер Toyota Harrier скоро изменится до неузнаваемости

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
1 1 6

Toyota готовится к долгожданной смене поколения своего кроссовера-бестселлера Harrier. Машина построена на той же платформе, что и глобальный RAV4, но выделяется на его фоне более премиальным оснащением. 

Ожидается, что свежая генерация «Харриера» дебютирует в 2027 году. Накануне о ней выяснились новые подробности.

Согласно информации, раскрытой японскими инсайдерами, премиальный брат-близнец RAV4, как и прежде, будет отличаться от своего родственника, но лишь в отдельных деталях.

3 1 2
Неофициальный рендер нового Toyota Harrier

Так, к примеру, переднюю часть кузова срисуют с «Рафика», перенеся на Harrier С-образные светодиодные дневные ходовые огни, бампер и схожую решетку радиатора. При этом кроссовер станет немного ниже, чем был раньше, а линия его крыши окажется более покатой.

Предполагаемые габариты кузова автомобиля должны составить 4750 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1640 мм в высоту. Колесная база растянется до 2710 мм.

1 2 1
Интерьер нового поколения Toyota RAV4

Ожидается, что интерьер нового Toyota Harrier будет соответствовать внутреннему убранству RAV4 шестой генерации. В салоне «паркетника» разместится 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов, а центральный дисплей мультимедийной системы достигнет 14-дюймового размера. 

Кроме того, машине обещают более качественные материалы отделки из кожи, натурального дерева и алюминия, а также амбиентную подсветку внутри с выбором из 64 цветовых решений.

Приводить в движение новый «Харриер», по слухам, будет полуторалитровый турбомотор, развивающий до 230 лошадиных сил. Также его предложат в виде подключаемого гибрида с отдачей до 315 л.с. Средний расход топлива автомобиля с последним вариантом силовой установки должен составить всего 4,5-литра на 100 км.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети, Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Toyota обновила свой просторный и доступный универсал

Воры в Канаде обожают Toyota RAV4 и это...

Бюджетный спорткар Suzuki с кофейным названием вернется в...

Следующий Mitsubishi Outlander может оказаться серийным воплощением концепта...

Новый Kia Sorento обещает утереть нос китайским конкурентам

Лучшей маркой кроссоверов оказалась не Toyota и даже...

Возрожденная Toyota Celica удивит футуристичной внешностью суперкара

Знаменитый раллийный Ford Escort WRC из 90-х уйдет...

Единственный в мире полицейский Toyota Crown Sport показали...

Mercedes-Benz S-Class нового поколения: как он будет выглядеть

5-метровый кроссовер Toyota Grand Highlander показался в новом...

Разоблачение нашумевшего слуха: подголовники автомобилей не предназначены для...

Двигатель Mazda Skyactiv-G назвали одним из самых крепких...

Новый Honda HR-V e:HEV испытали в «Лосином тесте»

Раскрыт Volkswagen, который роскошнее, чем Mercedes-Benz, но при...

В Китае разработали микроквартиру на колесах, которая стоит...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+