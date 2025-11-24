Разоблачение нашумевшего слуха: подголовники автомобилей не предназначены для экстренного разбивания окон

С 2016 года в соцсетях вирусится безответственный слух, в котором утверждается, что «подголовники автомобильных сидений намеренно сделаны съемными и обладают заостренными краями, чтобы их в случае экстренной необходимости можно было использовать для разбивания стекол.

Авторы таких постов указывали на то, что об этой конструктивной разработке автомобильных брендов мало кто знает, поэтому все они рискуют своим здоровьем и жизнью в случае чрезвычайной ситуации.

Попытка разбить подголовником боковое окно автомобиля/скриншот с YouTube

Сотрудники издания «Snopes» постаралась проследить момент, когда этот слух впервые появился, и утверждают, что он начал набирать силу после автосалона в Японии в 2012 году.

Команда разоблачителей попыталась его опровергнуть и у частично у нее это получилось. Сначала журналисты из США отыскали оригинальные патенты на подголовники автомобильных сидений и в документах ничто не указывало на то, что они предназначены для разбивания окон в чрезвычайных ситуациях.

Подголовник автомобиля

Затем один из пожарных Флориды применил практический подход. Он забрался в машину, снял подголовник и ударил им по окну восемь раз со всей силы, прежде чем оно наконец разбилось.

Эксперты отмечают, что попытки сделать то же самое в экстремальной ситуации, в том числе в тонущей машине, где давление не дает дверям открыться, может отнять у пассажиров драгоценное время.

Полагаться на этот способ точно не стоит, а если человек боится столкнуться с подобными случаями, то ему лучше приобрести специальный аварийный молоток.