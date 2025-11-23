В Китае разработали микроквартиру на колесах, которая стоит в 2 раза дешевле аналога от Volkswagen

Китайские автопроизводители за последние годы успели закрепиться на зарубежных рынках сбыта со своими легковыми моделями, а теперь пристально смотрят в еще один интересный для них сегмент.

Популярность автодомов неизменно растет с 2020 года и ведущие европейские автопроизводители стремятся удержать лидерство в этом сегменте. Но у них вряд ли это удастся.

Недавно в продажу в Австралии поступил китайский кемпервэн LDV Deliver 9. Утверждается, что этот автодом практически не отличается от своего аналога VW Crafter, но стоит в 2 раза дешевле.

Кемпер LDV Deliver 9

Кемпер создан на базе фургона LDV Deliver 9 с растянутой колесной базой. Его длина составляет почти 6-метров, а высота доходит до отметки в 3 метра.

Внутри есть все для того, чтобы с комфортом жить в дороге. Кухня оборудована раковиной, холодильником, морозильной камерой, микроволновой печью и индукционной варочной панелью.

Кемпер Кемпер LDV Deliver 9 внутри

Небольшая дверь рядом ведёт в компактную ванную комнату с душем внутри, а для умывания в тёплую погоду предусмотрена наружная душевая кабина.

Обеденную зону в передней части салона можно организовать благодаря двум поворотным сиденьям, а для сна предусмотреть 2-спальную кровать, которая разбирается и собирается за минуту. Более того, отдельное спальное место предусмотрено даже для ребенка.

Кемпер Кемпер LDV Deliver 9 внутри

За питание внутреннего оборудования отвечает литий-ионная батарея на 2,56 кВт/ч, солнечная панель на 190 Вт. Есть два бака на 100 литров для пресной и бытовых вод, плюс 16-литровый бак для отходов.

Кемпер Кемпер LDV Deliver 9

Под капотом кемпера установлен 2-литровый 4-цилиндровый турбодизельный мотор на 145 лошадиных сил и 375 Нм. Привод – задний. Топливный бак вмешает 80 литров горючего.

Стоимость LDV Deliver 9 в Австралии стартует от 89 тысяч 990 местных долларов (4,6-миллиона рублей). Для сравнения, аналогичный по оснащению кемпер VW Crafter оценен в этой стране в сумму от 157 тысяч 990 местных долларов (8,1-миллиона рублей).