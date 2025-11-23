Новый Mitsubishi Pajero Mini урежут во внедорожных способностях

Компактный внедорожник Mitsubishi Pajero Mini, снятый с конвейера более 10 лет назад, планировалось возродить еще в 2022 году, но из-за высоких затрат проект был отложен. А теперь, похоже, его и вовсе решили изменить, отказавшись от разработки специальной платформы с лестничной рамой и расположенного продольно двигателя.

Инсайдеры из Японии утверждают, что новый Mitsubishi Pajero Mini может вернуться в строй уже в 2026 году. Причем в совершенно другом амплуа по сравнению с предшественником.

Mitsubishi Pajero Mini нового поколения (неофициальный рендер)

Предполагается, что машина получит схожий внешний облик с популярным кей-вэном Delica Mini, а также аналогичные размеры.

Платформа автомобилей также должна оказаться одинаковой, а значит следующий «Паджеро Мини» избавится от рамной конструкции в пользу несущего кузова.

Изображение Mitsubishi Delica Mini нового поколения

Речь идет о «тележке» NMKV, которая разрабатывалась совместным предприятием Nissan и Mitsubishi. С ней, разумеется, внедорожные возможности машины будут значительно урезаны.

Что касается мощностных характеристик, то они, вероятно, будут срисованы с соплатформенного Delica Mini. Тот компакт-кар, напомним, сейчас комплектуется атмосферным и турбированным мотором рабочим объемом 659 кубических сантиметров.

Первый развивает 52 лошадиные силы, а второй 64 л.с. соответственно. Дополняет их электромотор, который обеспечивает машине плюсом еще 2,7 «лошадей».