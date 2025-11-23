Уходящая обновленная Mitsubishi Delica D:5 вызвала ажиотаж: очередь растянулась на 5 месяцев

ДомойАвтоновости сегодняУходящая обновленная Mitsubishi Delica D:5 вызвала ажиотаж: очередь растянулась на 5 месяцев

На автосалоне в Токио компания Mitsubishi представила обновленную версию своего минивэна Delica D:5. Это финальная модернизация долгоиграющего пятого поколения этой модели, которое находится в продаже с далекого 2007 года.

Рестайлинг затронул визуальную сторону машины и ее интерьер, но двигатель остался прежним. Несмотря на то, что это крайне незначительное обновление, автомобиль вызвал неожиданно высокий спрос в Японии. 

Местные СМИ сообщают, что менее чем за месяц дилеры собрали около 3 тысяч заказов на финальную Delica D:5. А срок ожидания доставки этих машин растянулся на период до 5 месяцев.

Те, кто заказал автомобили первыми, получат свои машины уже в декабре, однако другие, сделавшие это позднее, будут ждать их четыре-пять месяцев.

Обновленная Mitsubishi Delica D:5

Напомним, модернизированный Mitsubishi Delica D:5 приобрел новую увеличенную решетку радиатора и обновленные бамперы спереди и сзади. Колесные арки минивэна стали шире, а новые 18-дюймовые шестиспицевые двухцветные легкосплавные диски добавили ему современности. 

Изменения кормы этой модели включили в себя появление большой декоративной панели с названием машины по центру двери багажника. 

Интерьер обновленной Mitsubishi Delica D:5

В салоне реформенная Delica D:5 приобрела 8-дюймовую цифровую комбинацию приборов, новую металлическую отделку передней панели и сиденья с обивкой из водонепроницаемой замши с прострочкой цвета хаки. Кроме того, внутри машине добавили два порта USB Type-C для зарядки гаджетов. 

Оставаться на рынке этой модели даже в таком виде остается недолго. Полностью новое поколение «Делики» (с индексом D:6) должно дебютировать уже в 2026 году. 

Фото:Mitsubishi

