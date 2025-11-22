ДомойАвтоновости сегодняВ Россию привезли премиальный полноразмерный седан с самыми удобными сиденьями на планете

В Россию привезли премиальный полноразмерный седан с самыми удобными сиденьями на планете

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия webp listing main int 3031333532 1

Удобство кресел в машине один из самых важных элементов ее общего комфорта. Дизайнеры, эргономисты и инженеры тратят немало времени и испытаний на то, чтобы сделать сиденья в автомобилях максимально подходящими для спин водителей и пассажиров.

Один из автомобилей, который считается лучшим в своем классе с точки зрения удобства кресел, недавно стал доступен на российском авторынке.

a218136 medium 1635867820
Салон Audi A8 2025

Речь идет об Audi A8. В свежем исследовании журнала «Consumer Reports» сиденья этой немецкой 4-дверки были названы лучшими среди премиальных полноразмерных седанов в мире. 

webp listing main int 3031333531
Салон Audi A8 2025

A8 удалось опередить по этому показателю даже Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series. Во многом это стало возможно благодаря простой регулировки кресел, поддержке под бедрами, головой, плечами и функции массажа, которые по оценке экспертов оказались лучшими в сегменте.

a218141 medium 1635867809
Audi A8 2025

В Россию новый Audi A8 приехал по серому импорту и сейчас предлагается как под заказ, так и в виде «живых» экземпляров, выставленных в шоу-румах дилеров Москвы и Новосибирска.

Все машины оснащаются 3-литровым мотором, работающим как в варианте классического ДВС, так и гибрида. Ассистентом для него выступает автоматическая трансмиссия Tiptronic и система полного привода.

Цены на автомобиль, признанный премиальным седаном с самыми удобными сиденьями в мире, на нашем рынке начинаются от 15 миллионов 400 тысяч рублей. 

Фото:Audi

