Новый Nissan для бездорожья постараются сделать недорогим

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
enoch gonzales modern nissan xterra render 17 1654064641 1

Руководство Nissan фактически подтвердило планы по возрождению имени Xterra в формате большого рамного внедорожника. Машина покинула рынки сбыта в 2015 году, но вернется в ближайшие годы. 

Вместе с форм-фактором вездехода автомобиль должен также сохранить доступную цену, которая была одним из его конкурентных преимуществ более 10 лет назад.

Руководство Nissan в интервью австралийской прессе заявило, что ориентируется на цену нового Xterra менее 40 тысяч долларов США (порядка 3 миллионов рублей по действующему курсу).

enoch gonzales modern nissan xterra render 4 1654064634 1
Рендер нового поколения Nissan Xterra

Если у автопроизводителя получится организовать такую стоимость машины, то это поставило бы ее в прямую конкуренцию с популярными внедорожниками в этом классе, такими как Toyota 4Runner, Jeep Wrangler и Ford Bronco.

Ранее «ниссановцы» заявляли, что новый Xterra будет полноценным рамным внедорожником, построенным на той же платформе, что и актуальный пикап Frontier.

enoch gonzales modern nissan xterra render 5 1654064634 1
Рендер нового поколения Nissan Xterra

От автомобиля ждут использования 3,8-литрового двигателя V6, который в утилитарнике Nissan развивает 310 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит 2-ступенчатой раздаточной коробке с полным передаточным числом.

Авторы проекта утверждают, что новый Xterra будет «увлекательным, простым и производительным» автомобилем.

Официальные сроки премьеры внедорожника пока не определены, но ходят слухи, что машина дебютирует уже в 2027 году. 

Фото:Enoch Gonzales

