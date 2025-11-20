ДомойАвтоновости сегодняСамый неуязвимый среднеразмерный кроссовер в мире: сколько он стоит в России

Самый неуязвимый среднеразмерный кроссовер в мире: сколько он стоит в России

Текст: Михаил Романченко
toyota 2025 highlander25thed 0003 1

Популярность кроссоверов в мире в последнее десятилетие неизменно растет и на машины этого форм-фактора переходят даже те автопроизводители, которые ранее смотрели на этот сегмент скептически (к примеру Ferrari, McLaren и другие). 

«Паркетники» любят за их универсальность, высокий дорожный просвет и посадку, а также вместительность. Но какой из них является самым надежным? 

toyota 2025 highlander hybrid hero.jpg
Toyota Highlander 2025

Ответ на этот вопрос недавно был дан журналом «Autoblog», назвавшим самый неуязвимый среднеразмерный SUV на планете. Таким автомобилем в 2025 году оказался Toyota Highlander. 

Утверждается, что эта модель обладает идеальным соотношением цены и качества, а ее срок службы в среднем составляет почти 14 лет.

Машина практически полностью избавлена от технических недостатков и при должном уходе способна работать без нареканий на протяжении сотен тысяч километров.

toyota 2025 highlander25thed 0008.jpg
Toyota Highlander 2025

Сегодня Toyota Highlander можно найти в продаже даже на российском авторынке. Такие кроссоверы ввозятся к нам из-за рубежа по альтернативным каналам поставок без участия «Тойоты».

toyota 2025 highlander turbo limited cypressgreen 0008.jpg
Интерьер Toyota Highlander 2025

Цены на «Хайлендеры» в зависимости от страны поставок и оснащения начинаются от 5 миллионов 500 тысяч рублей и доходят до 7 миллионов 800 тысяч рублей. 

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:Autoblog

