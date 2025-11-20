Самый неуязвимый среднеразмерный кроссовер в мире: сколько он стоит в России

Популярность кроссоверов в мире в последнее десятилетие неизменно растет и на машины этого форм-фактора переходят даже те автопроизводители, которые ранее смотрели на этот сегмент скептически (к примеру Ferrari, McLaren и другие).

«Паркетники» любят за их универсальность, высокий дорожный просвет и посадку, а также вместительность. Но какой из них является самым надежным?

Toyota Highlander 2025

Ответ на этот вопрос недавно был дан журналом «Autoblog», назвавшим самый неуязвимый среднеразмерный SUV на планете. Таким автомобилем в 2025 году оказался Toyota Highlander.

Утверждается, что эта модель обладает идеальным соотношением цены и качества, а ее срок службы в среднем составляет почти 14 лет.

Машина практически полностью избавлена от технических недостатков и при должном уходе способна работать без нареканий на протяжении сотен тысяч километров.

Toyota Highlander 2025

Сегодня Toyota Highlander можно найти в продаже даже на российском авторынке. Такие кроссоверы ввозятся к нам из-за рубежа по альтернативным каналам поставок без участия «Тойоты».

Интерьер Toyota Highlander 2025

Цены на «Хайлендеры» в зависимости от страны поставок и оснащения начинаются от 5 миллионов 500 тысяч рублей и доходят до 7 миллионов 800 тысяч рублей.