У кросс-универсала Toyota Crown появилась юбилейная версия

В этом году модель Toyota Crown празднует 70-летие. Отметить этот юбилей «Тойота» решила классическим образом, выпустив спецверсии своей современной линейки «Краун» – сначала кроссовера (в апреле), затем седана (в мае), а теперь еще и кросс-универсала.

Юбилейное исполнение Toyota Crown Estate 70th Anniversary Edition будет доступно только в черном и жемчужно-белом цветах, с матовыми черными 21-дюймовыми колесными дисками, наклейками в честь 70-летия по бокам и затемненными оконными рамами.

Toyota Crown Estate 70th Anniversary Edition

На селекторе трансмиссии и на панели отделки перед пассажирским креслом расположится шильдик, напоминающий о возрасте этой модели. При открытии дверей он будет проецироваться на землю.

Интерьер Toyota Crown Estate 70th Anniversary Edition

Аналогичные эмблемы появятся даже на ключах машины и обложке руководства по эксплуатации автомобиля.

Технически юбилейный Crown Estate будет повторять гибридную версию этой модели, известную как Z, а также подключаемую бензиново-электрическую модификацию RS.

В обоих случаях речь идет о 2,5-литровом двигателе, который работает с электрическими моторами. Разница между машинами заключается только в расходе топлива и цене.

Классический вариант HEV Toyota Crown Estate стоит в Японии от 6 миллионов 420 тысяч иен (от 3,3-миллиона рублей) и расходует в среднем 4,9-литров бензина на 100 км.

Подзаряжаемая модификация PHEV оценена на родном для себя рынке минимум в 8,2-миллиона иен (4,2-миллиона рублей) и потребляет на каждые 100 километров на 100 граммов больше топлива.