В России начали продавать самый надежный семейный кроссовер по версии британцев

Текст: Алексей Шмидт
Opel Grandland 02 1

На российском автомобильном рынке произошло очередное интересное пополнение, связанное с работой некоторых параллельных импортеров. В страну завезли несколько экземпляров кроссовера, который считается очень выносливым заграницей. 

Речь идет о модели Opel Grandland (Vauxhall), которую в недавнем исследовании британского «WhatCar» назвали самым надежным семейным кроссовером «Туманного Альбиона». Автомобилю был присвоен рейтинг надежности в образцовые 99,6%. 

Opel Grandland 10 1
Opel Grandland 2 поколения

По словам авторов рейтинга, единственным недостатком второго поколения Grandland с точки зрения долговечности является немоторная электрика, которая может выходить из строя у 4 процентов владельцев, но никак не влиять на общую работоспособность автомобиля.

Opel Grandland 03 1
Opel Grandland 2 поколения

В Россию Opel Grandland 2025 года выпуска пока завезли только в один город – Краснодар. Это машины разных цветов кузова и с разным оснащением, но двигатель и трансмиссия в случае с ними являются одинаковыми – 1,2-литровый турбомотор на 136 лошадиных сил и роботизированная коробка передач со встроенной в нее 48-вольтовым электромотором. 

Opel Grandland 05 1
Интерьер Opel Grandland 2 поколения

Максимальная мощность системы равна 136 лошадиным силам. Привод автомобилей – только передний. 

Цены на самые простые по набору опций кроссоверы начинаются с отметки в 3 миллиона 950 тысяч рублей. Что касается наиболее оснащенных машин, то за них просят до 5 миллионов 300 тысяч рублей. 

Фото:Opel
ИСТОЧНИК:WhatCar

