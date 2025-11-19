ДомойАвтоновости сегодняСледующий Toyota Fortuner получит дизайн «под новый Hilux»

Следующий Toyota Fortuner получит дизайн «под новый Hilux»

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия toyota fortuner next gen render 01 1763517159 1

Совсем недавно Toyota представила пикап Hilux девятого поколения, который сохранил прежнюю кабину и платформу IMV, но слегка поменялся внешне. Теперь главный вопрос заключается в том, как будет выглядеть его брат-близнец в кузове внедорожник – Fortuner.

На днях независимый дизайнер Andrew Guerrero, работающий на филиппинский офис портала «Top Gear», продемонстрировал собственное видение этого проекта. 

На изображениях, выложенных в Сеть, новый Fortuner примерил светодиодные дневные ходовые огни, переходящие в более высокие и узкие угловые ложные воздухозаборники, которые также служат корпусами противотуманных фонарей.

toyota fortuner next gen render 01 1763517159
Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Декоративная накладка с надписью «Toyota» получила более объемный вид, а нижний воздухозаборник бампера обзавелся более угловатой формой. 

У пикапа следующий Fortuner, показанный на спекулятивных рендерах, позаимствовал также угловатые колесные арки с более выраженными расширителями крыльев. 

Из-за того, что штамповка задних дверей и панелей крыла требовала изменений, художнику пришлось поменять приподнятую часть поясной линии внедорожника, сделав ее похожей на актуальный Land Cruiser Prado. 

toyota fortuner next gen render 02 1763517159
Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

При создании визуализации задней части машины дизайнер перенес часть дизайнерских решений с Hilux, придав ей более индустриальный вид. Задние фонари стали более угловатыми и узкими, а также оказались объединены между собой черной панелью с надписью «Fortuner».

Ожидается, что в новом поколении Toyota Fortuner сохранит ту же самую платформу, что использует сейчас (IMV). Размеры внедорожника, скорее всего, также окажутся очень близки к предшественнику.

С большой долей вероятности «Тойота» поместит под капот своего бюджетного реформенного «рамника» улучшенную версию 2,8-литрового турбодизеля 1GD-FTV, развивающую 201 лошадиную силу, а также откажется от базового 2,4-литрового бензинового ДВС как это было с Hilux девятого поколения.

Презентация внедорожника, по слухам, состоится в следующем году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Новый рамный внедорожник Nissan навяжет борьбу Toyota Land...

Новый кроссовер AUDI без колец раздели, избавив от...

Эволюцию Mitsubishi Delica D:5 показали в тюнинге от...

Китайский грузовичок BYD превратили в квартиру-пентхаус на колесах

Новейший Toyota RAV4 показался в виде молодежного кросс-купе

Семиместный минивэн-хит от Honda расширяет географию продаж 

Новый большой кроссовер Nissan по цене Duster, который...

Hyundai Elantra скоро станет совершенно другой: изображения и...

Сверхредкий Bugatti продают на eBay по ошеломляющей цене

В Южной Корее готовят свой «утильсбор»: машины могут...

Грозный конкурент Toyota Yaris Cross и Mitsubishi Xforce...

Представлен внедорожный автодом на базе Mercedes Sprinter, в...

Популярный кроссовер Kia Sorento не узнают в новом...

Toyota и Yamaha выпустят водородный мотоцикл с запасом...

Назван японский спорткар, который обесценивается даже медленнее, чем...

Новый популярный бюджетный хэтчбек Peugeot показали в товарном...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+