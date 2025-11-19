Следующий Toyota Fortuner получит дизайн «под новый Hilux»

Совсем недавно Toyota представила пикап Hilux девятого поколения, который сохранил прежнюю кабину и платформу IMV, но слегка поменялся внешне. Теперь главный вопрос заключается в том, как будет выглядеть его брат-близнец в кузове внедорожник – Fortuner.

На днях независимый дизайнер Andrew Guerrero, работающий на филиппинский офис портала «Top Gear», продемонстрировал собственное видение этого проекта.

На изображениях, выложенных в Сеть, новый Fortuner примерил светодиодные дневные ходовые огни, переходящие в более высокие и узкие угловые ложные воздухозаборники, которые также служат корпусами противотуманных фонарей.

Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Декоративная накладка с надписью «Toyota» получила более объемный вид, а нижний воздухозаборник бампера обзавелся более угловатой формой.

У пикапа следующий Fortuner, показанный на спекулятивных рендерах, позаимствовал также угловатые колесные арки с более выраженными расширителями крыльев.

Из-за того, что штамповка задних дверей и панелей крыла требовала изменений, художнику пришлось поменять приподнятую часть поясной линии внедорожника, сделав ее похожей на актуальный Land Cruiser Prado.

Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

При создании визуализации задней части машины дизайнер перенес часть дизайнерских решений с Hilux, придав ей более индустриальный вид. Задние фонари стали более угловатыми и узкими, а также оказались объединены между собой черной панелью с надписью «Fortuner».

Ожидается, что в новом поколении Toyota Fortuner сохранит ту же самую платформу, что использует сейчас (IMV). Размеры внедорожника, скорее всего, также окажутся очень близки к предшественнику.

С большой долей вероятности «Тойота» поместит под капот своего бюджетного реформенного «рамника» улучшенную версию 2,8-литрового турбодизеля 1GD-FTV, развивающую 201 лошадиную силу, а также откажется от базового 2,4-литрового бензинового ДВС как это было с Hilux девятого поколения.

Презентация внедорожника, по слухам, состоится в следующем году.