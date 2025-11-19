ДомойАвтоновости сегодняЭволюцию Mitsubishi Delica D:5 показали в тюнинге от Kuhl

Эволюцию Mitsubishi Delica D:5 показали в тюнинге от Kuhl

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
251118 30083 1 nihyt

Mitsubishi представила рестайлинг-версию своего долгоиграющего минивэна Delica D:5 на автосалоне в Японии в начале ноября. Но местный бренд Kuhl пошел дальше и уже успел наделить еще не вышедшие в продажу автомобили собственным комплектом тюнинга. 

Первая доработка для новой Delica D:5 включила в себя появление у машины спортивной подвески с заниженным дорожным просветом на 100 мм.

1 8
Спортивная версия Mitsubishi Delica D:6 от Kuhl

Она работает в сочетании с 20-дюймовыми коваными алюминиевыми колесами Verz-Wheels VRF01 с шестью спицами, что придает минивэну более выразительный и низкий профиль. 

2 5

Опционально для обновленной «Делики» тюнеры из Kuhl предлагают подвеску для бездорожья, увеличивающую дорожный просвет на 51 мм. Она трудится в связке с 16-дюймовыми колесами Verz-Wheels Nexsus Nex01SV, обутыми в вездеходные покрышки Dunlop Grandtrek MT2.

3 4
Внедорожная версия Mitsubishi Delica D:6 от Kuhl

О дополнительных улучшениях новой Delica D:6 от ателье Kuhl не сообщается. Более того, пока выложенные изображения доработанных минивэнов являются лишь рендерами и не содержат отдельные аэродинамические комплекты, которые можно будет заказать для «живых» машин в качестве опций.

4 3

Дополнительно для таких автомобилей будут также доступны лестницы для задней двери и экспедиционные багажники на крышу.

Столько будут стоить пакеты доработок для новой «Делики» пока неизвестно. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Kuhl

Читайте также:

Последние новости:

Китайский грузовичок BYD превратили в квартиру-пентхаус на колесах

Новейший Toyota RAV4 показался в виде молодежного кросс-купе

Семиместный минивэн-хит от Honda расширяет географию продаж 

Новый большой кроссовер Nissan по цене Duster, который...

Hyundai Elantra скоро станет совершенно другой: изображения и...

Сверхредкий Bugatti продают на eBay по ошеломляющей цене

В Южной Корее готовят свой «утильсбор»: машины могут...

Грозный конкурент Toyota Yaris Cross и Mitsubishi Xforce...

Представлен внедорожный автодом на базе Mercedes Sprinter, в...

Популярный кроссовер Kia Sorento не узнают в новом...

Toyota и Yamaha выпустят водородный мотоцикл с запасом...

Назван японский спорткар, который обесценивается даже медленнее, чем...

Новый популярный бюджетный хэтчбек Peugeot показали в товарном...

Обновленный Lexus IS сильно подорожает на родине: японцы...

Suzuki опасается очередного ажиотажа после возобновления приема заказов...

Популярный внедорожник Toyota среди охотников и рыбаков показался...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+