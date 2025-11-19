Эволюцию Mitsubishi Delica D:5 показали в тюнинге от Kuhl

Mitsubishi представила рестайлинг-версию своего долгоиграющего минивэна Delica D:5 на автосалоне в Японии в начале ноября. Но местный бренд Kuhl пошел дальше и уже успел наделить еще не вышедшие в продажу автомобили собственным комплектом тюнинга.

Первая доработка для новой Delica D:5 включила в себя появление у машины спортивной подвески с заниженным дорожным просветом на 100 мм.

Спортивная версия Mitsubishi Delica D:6 от Kuhl

Она работает в сочетании с 20-дюймовыми коваными алюминиевыми колесами Verz-Wheels VRF01 с шестью спицами, что придает минивэну более выразительный и низкий профиль.

Опционально для обновленной «Делики» тюнеры из Kuhl предлагают подвеску для бездорожья, увеличивающую дорожный просвет на 51 мм. Она трудится в связке с 16-дюймовыми колесами Verz-Wheels Nexsus Nex01SV, обутыми в вездеходные покрышки Dunlop Grandtrek MT2.

Внедорожная версия Mitsubishi Delica D:6 от Kuhl

О дополнительных улучшениях новой Delica D:6 от ателье Kuhl не сообщается. Более того, пока выложенные изображения доработанных минивэнов являются лишь рендерами и не содержат отдельные аэродинамические комплекты, которые можно будет заказать для «живых» машин в качестве опций.

Дополнительно для таких автомобилей будут также доступны лестницы для задней двери и экспедиционные багажники на крышу.

Столько будут стоить пакеты доработок для новой «Делики» пока неизвестно.