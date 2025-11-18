ДомойАвтоновости сегодняКитайский грузовичок BYD превратили в квартиру-пентхаус на колесах

Китайский грузовичок BYD превратили в квартиру-пентхаус на колесах

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
byd wohnmobil mit zwei stockwerken und dachterrasse 1

Китайская компания Chengli Special Automobile разработала новый кемпер, построенный на шасси марки BYD. Но необычный. Из машины удалось сделать не просто классический автодом, а настоящий пентхаус на колесах.

Основа для кемпера не раскрывается, но известно, что это одна из гибридных грузовых моделей BYD с электродвигателем спереди и традиционным ДВС сзади. 

byd wohnmobil mit zwei stockwerken und dachterrasse 2

После переоборудования конструкция машины получила сразу два этажа. На первом располагается жилая зона с местом для отдыха, ванной и кухней.

Небольшая лестница ведет на второй этаж, где выделена отдельная спальная зона на четверых. В общей сложности внутри может расположиться до шести человек, делая этот кемпер чем-то вроде аналога большого дома на колесах. 

кемпер бид
Интерьер кемпера на базе грузовичка BYD

Из особенностей модели – терраса на крыше, куда можно попасть по внешней лестнице. На ней предусмотрено место для отдыха и вторая кухня с варочной панелью, раковиной и рабочей поверхностью. 

При желании на крыше можно установить тент или навес, что еще больше усилит ощущение отдыха на свежем воздухе. 

5 2
Интерьер кемпера на базе грузовичка BYD

Интерьер кемпера-пантхауса относительно прост, но отнюдь не спартанский. В распоряжении жителей дома будут встроенные шкафы, кондиционер, душевая кабина с раковиной и туалетом, а также большой обеденный стол с опоясывающей скамьей. 

В оснащение автодома входит также электрическая лестница, инвертор для 220-вольтовых приборов и собственный источник питания. 

6 1 1
Интерьер кемпера на базе грузовичка BYD

Несмотря на большие размеры и наличие двух этажей стоимость китайского кемпера выглядит относительно невысокой. На сайте Alibaba его продают по цене около 410 тысяч юаней, что эквивалентно сумме в 4,7-миллиона рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Alibaba

Читайте также:

Последние новости:

Новейший Toyota RAV4 показался в виде молодежного кросс-купе

Семиместный минивэн-хит от Honda расширяет географию продаж 

Новый большой кроссовер Nissan по цене Duster, который...

Hyundai Elantra скоро станет совершенно другой: изображения и...

Сверхредкий Bugatti продают на eBay по ошеломляющей цене

В Южной Корее готовят свой «утильсбор»: машины могут...

Грозный конкурент Toyota Yaris Cross и Mitsubishi Xforce...

Представлен внедорожный автодом на базе Mercedes Sprinter, в...

Популярный кроссовер Kia Sorento не узнают в новом...

Toyota и Yamaha выпустят водородный мотоцикл с запасом...

Назван японский спорткар, который обесценивается даже медленнее, чем...

Новый популярный бюджетный хэтчбек Peugeot показали в товарном...

Обновленный Lexus IS сильно подорожает на родине: японцы...

Suzuki опасается очередного ажиотажа после возобновления приема заказов...

Популярный внедорожник Toyota среди охотников и рыбаков показался...

Раскрыты самые распространенные проблемы Nissan Murano

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+