Китайский грузовичок BYD превратили в квартиру-пентхаус на колесах

Китайская компания Chengli Special Automobile разработала новый кемпер, построенный на шасси марки BYD. Но необычный. Из машины удалось сделать не просто классический автодом, а настоящий пентхаус на колесах.

Основа для кемпера не раскрывается, но известно, что это одна из гибридных грузовых моделей BYD с электродвигателем спереди и традиционным ДВС сзади.

После переоборудования конструкция машины получила сразу два этажа. На первом располагается жилая зона с местом для отдыха, ванной и кухней.

Небольшая лестница ведет на второй этаж, где выделена отдельная спальная зона на четверых. В общей сложности внутри может расположиться до шести человек, делая этот кемпер чем-то вроде аналога большого дома на колесах.

Интерьер кемпера на базе грузовичка BYD

Из особенностей модели – терраса на крыше, куда можно попасть по внешней лестнице. На ней предусмотрено место для отдыха и вторая кухня с варочной панелью, раковиной и рабочей поверхностью.

При желании на крыше можно установить тент или навес, что еще больше усилит ощущение отдыха на свежем воздухе.

Интерьер кемпера-пантхауса относительно прост, но отнюдь не спартанский. В распоряжении жителей дома будут встроенные шкафы, кондиционер, душевая кабина с раковиной и туалетом, а также большой обеденный стол с опоясывающей скамьей.

В оснащение автодома входит также электрическая лестница, инвертор для 220-вольтовых приборов и собственный источник питания.

Несмотря на большие размеры и наличие двух этажей стоимость китайского кемпера выглядит относительно невысокой. На сайте Alibaba его продают по цене около 410 тысяч юаней, что эквивалентно сумме в 4,7-миллиона рублей.