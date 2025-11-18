Китайский грузовичок BYD превратили в квартиру-пентхаус на колесах

Китайская компания Chengli Special Automobile разработала новый кемпер, построенный на шасси марки BYD. Но необычный. Из машины удалось сделать не просто классический автодом, а настоящий пентхаус на колесах.
Основа для кемпера не раскрывается, но известно, что это одна из гибридных грузовых моделей BYD с электродвигателем спереди и традиционным ДВС сзади.
После переоборудования конструкция машины получила сразу два этажа. На первом располагается жилая зона с местом для отдыха, ванной и кухней.
Небольшая лестница ведет на второй этаж, где выделена отдельная спальная зона на четверых. В общей сложности внутри может расположиться до шести человек, делая этот кемпер чем-то вроде аналога большого дома на колесах.
Из особенностей модели – терраса на крыше, куда можно попасть по внешней лестнице. На ней предусмотрено место для отдыха и вторая кухня с варочной панелью, раковиной и рабочей поверхностью.
При желании на крыше можно установить тент или навес, что еще больше усилит ощущение отдыха на свежем воздухе.
Интерьер кемпера-пантхауса относительно прост, но отнюдь не спартанский. В распоряжении жителей дома будут встроенные шкафы, кондиционер, душевая кабина с раковиной и туалетом, а также большой обеденный стол с опоясывающей скамьей.
В оснащение автодома входит также электрическая лестница, инвертор для 220-вольтовых приборов и собственный источник питания.
Несмотря на большие размеры и наличие двух этажей стоимость китайского кемпера выглядит относительно невысокой. На сайте Alibaba его продают по цене около 410 тысяч юаней, что эквивалентно сумме в 4,7-миллиона рублей.