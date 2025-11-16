В Россию приехал немецкий малотоннажник MAN, который все так долго ждали

История с попытками начать продажи в России малотоннажной модели MAN TGE длится с далекого 2017 года, когда этот автомобиль стали предлагать в Германии. Машина представляла собой клона Volkswagen Crafter и должна была добраться до нашего рынка сначала в 2019-м, а затем эти сроки сдвинули на 2021-й год.

Несмотря на все усилия фургон так и не смог доехать до РФ, однако как удалось разузнать нашей редакции, MAN TGE все же наконец-то стал доступен для российских покупателей.

MAN TGE

Речь идет о параллельно-импортированной машине, которую ввезли в одном экземпляре в Нижний Новгород.

Автомобиль в модификации закрытый грузовой фургон (у TGE есть также версия остекленного «комби») и с шасси с одинарной кабиной (в Германии есть вариант с двойной) ввез в Россию по альтернативным схемам поставок автосалон, специализирующийся на параллельном импорте.

Машина 2025 года без пробега оборудована 2-литровым «фольксвагеновским» дизельным мотором TDI, состыкованным с механической коробкой передач. Максимальная мощность двигателя равна 177 лошадиным силам. Привод – передний.

Интерьер MAN TGE

Автомобиль оказался в богатом оснащении и включил в свой арсенал: мультируль, цифровую комбинацию приборов, мультимедийную систему с большим дисплеем, климат-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией Auto Hold, а также множество разъемов USB-C для зарядки гаджетов.

За эксклюзивный MAN TGE в России дилер, выставивший машину на продажу, просит 10 миллионов 500 тысяч рублей.