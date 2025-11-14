ДомойАвтоновости сегодняНовый минивэн-внедорожник Toyota грозит положить на лопатки Mitsubishi Delica

Новый минивэн-внедорожник Toyota грозит положить на лопатки Mitsubishi Delica

Текст: Алексей Шмидт
Два года назад Toyota представила новый концепт-кар, получивший имя X-Van Gear. Машина была разработана таким образом, чтобы закрывать потребности покупателей сразу двух сегментов – кроссоверов и минивэнов. 

Еще на момент презентации прототипа многие называли новинку «Тойоты» грозным соперником Mitsubishi Delica, который должен вскоре сменить поколение после длительного ожидания.

На днях о серийной версии X-Van Gear появились свежие подробности, которые раскрыли сразу несколько авторитетных японских СМИ. 

Концепт-кар Toyota X-Van Gear

Вопреки слухам о том, что премьера внедорожного минивэна Toyota состоится уже в октябре этого года на выставке JMS-2025 в Токио, машину в итоге так и не показали. Но это не значит, что проект свернут.

Работы над автомобилем продолжаются, а его дебют может состояться в ближайшие 12 месяцев. 

Патентное изображение Toyota X-Van Gear

Ожидается, что длина серийного X-Van Gear составит 4,7-метра, а ширина и высота будут равны 1,8-метрам соответственно. Внутри сможет расположиться до шести человек без существенного сокращения объема багажника.

Внешне новый минивэн Toyota может получить угловатые формы кузова, матово-черные бамперы, намекающие на его внедорожные качества, а также нетипичные раздвижные двери. 

Патентное изображение Toyota X-Van Gear

У концепт-кара не было центральных стоек, что позволяло бы легко загружать и выгружать крупногабаритные предметы внутрь, но сохранится ли это конструктивное решение в товарной модели информации пока нет.

О «механике» машины также пока толком ничего неизвестно. Ходят слухи, что автомобиль будет спроектирован на платформе TNGA-C, а в качестве движущей силы задействует 2-литровый бензиновый двигатель, либо гибридный агрегат, построенный вокруг 1,8-литрового ДВС. Кроме того, у кросс-минивэна точно будет система полного привода. 

Что касается потенциальной цены, то инсайдеры предрекают будущему конкуренту Mitsubishi Delica D:6 стоимость от 3,5-миллиона иен (примерно от 1,8-миллиона рублей).

Фото:Toyota

