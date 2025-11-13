Новый Mitsubishi Pajero обещает сохранить прочность и возможности на бездорожье

ДомойАвтоновости сегодняНовый Mitsubishi Pajero обещает сохранить прочность и возможности на бездорожье

Текст: Михаил Романченко
Разработка преемника модели Mitsubishi Pajero Sport находится на финальной стадии. Ожидается, что машина избавится от приставки Sport и займет место флагмана SUV-линейки японского автопроизводителя.

Недавно австралийские СМИ выяснили о новом «Паджеро» свежие подробности, а также показали его на неофициальных рендерных изображениях.

Ожидается, что внешне новый Pajero будет близок к последним проектам Mitsubishi в сегменте кроссоверов, в том числе к моделям Xforce и Destinator. У них машина позаимствует широкую решетку радиатора и нетривиальные Т-образные дневные ходовые огни, а также рельефные боковины кузова и необычную форму заднего остекления.

Кроме того, новый «Паджеро» может обзавестись схожими по рисунку с передней оптикой задними фонарями и брутально-скроенным задним бампером.

Первые две итерации Pajero представляли собой большие внедорожники с лестничной рамой, но в третьем и четвертом поколениях машина перешла на конструкцию с несущим кузовом, сохранив при этом прочность и внедорожные качества.

Фото прототипа нового Mitsubishi Pajero

Как сообщает портал «Drive», в новой генерации Pajero может получить как монококовую конструкцию, так и рамную. О том, какой выбор будет сделан станет понятно только после презентации машины, намеченной на конец 2026 года.

В качестве одного из вариантов оснащения внедорожника называют «технику» свежего Nissan Patrol (родственник Mitsubishi по альянсу).

Тот, напомним, с недавних пор комплектуется 3,8-литровым бензиновым двигателем V6, развивающим 316 лошадиных сил и 386 Нм крутящего момента, а также 3,5-литровым турбомотором V6 на 425 «сил». 

