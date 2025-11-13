Новый легковой грузовичок Toyota удивит дизайном и комфортом на заднем ряду

Toyota продолжает активно расширять семейство моделей Land Cruiser. Недавно в него был включен компактный внедорожник Land Cruiser FJ, а уже в ближайшем будущем к общему списку таких автомобилей присоединится легковой пикап, который будут продавать как в гибридной, так и полностью электрической модификации.

Японский журнал «BestCarWeb» раскрыл об этом проекте свежие подробности, а также показал как будет выглядеть такой автомобиль на реалистичных рендерных изображениях.

Рендер нового легкового пикапа Toyota

Инсайдеры пишут, что машина получит стильный дизайн и удивит беспрецедентным уровнем комфорта на задних сиденьях для таких автомобилей. Монококовый кузов обеспечит ей широкую и просторную кабину, а небольшой грузовой отсек будет срисован с концепт-кара Toyota EPU образца 2023 года.

Спереди пикап может получить вытянутые фары, между которыми расположится буквенный логотип бренда, а также решетку радиатора, установленную низко в бампере.

Сзади машине может достаться крупный блок фонарей с горизонтальными светодиодными огнями и гравировка на откидном заднем борту грузовичка.

Рендер нового легкового пикапа Toyota

Конкретики в отношении движущей силы для этой модели пока нет. Кандидатов на данный момент три – ДВС, гибридная силовая установка или полноценный электромотор.

С большой долей вероятности новый легковой пикап Land Cruiser окажется «электричкой», но характеристики машины пока не раскрываются.

Дожидаться презентации этого автомобиля придется недолго. По слухам, пикап покажут в серийном виде уже в 2027 году.