Кроссоверы, которые надежнее Toyota RAV4

Самый продаваемый кроссовер в мире – Toyota RAV4 – остается глобальным бестселлером, который покупают в том числе за его надежность. Но это не значит, что«РАВ4» является самым идеальным в этом отношении представителем сегмента SUV.

В свежем исследовании издания «J.D.Power» RAV4 получил рейтинг надежности 77 баллов из 100. Это неплохой результат, но не выдающийся. Утверждается, что «РАВ4» 2025 года прослужит около 320-400 тысяч км, но при должном обслуживании вполне может проехать до 480 тысяч километров.

Вот как выглядят кроссоверы, которые превосходят RAV4 по надежности в том же рейтинге:

Subaru Forester (2025)

Кроссовер Subaru известен своими оппозитными двигателями и постоянной системой полного привода, которые не всегда отличались долговечностью. Однако даже несмотря на это рейтинг надежности этой модели выше, чем у RAV4 – 81 из 100.

Максимальный средний пробег таких машин без серьезных неисправностей составляет порядка 400 тысяч км, но отдельные экземпляры «Форестера» могут преодолевать даже больший километраж.

Типичные проблемы высокопробежных Forester включают изношенные компоненты подвески, такие как подшипники ступиц, рычаги управления и тяги стабилизатора поперечной устойчивости, а также катализатор.

Mazda CX-5 (2025)

Рейтинг надежности этой модели составляет 82 балла из 100. Утверждается, что такие машины способны наезжать без критических поломок 400 тысяч км, но нередко ходят дольше.

К распространенным проблемам CX-5 при больших пробегах относят поломки компонентов подвески (стойки, сайлентблоки), а также заклинивание термостата в открытом положении.

Hyundai Tucson (2025)

Кроссовер Tucson заработал в свежем исследовании «J.D.Power» 83 балла из 100. По статистике, чаще всего такие машины выхаживают до 400 тысяч км, но иногда даже больше.

На высоких пробегах такие автомобили могут испытывать проблемы с аккумулятором, генератором и электроникой, а также с мультимедийной системой, которая может подвергаться сбоям. Замены могут потребовать в том числе тормозные суппорты, главный тормозной цилиндр и элементы топливной системы.

Honda CR-V (2025)

Пожалуй, главный конкурент Toyota RAV4 среди японских моделей, заработал за надежность в исследовании аналитиков из США 83 балла из 100.

Средний пробег CR-V составляет до 480 тысяч км, но порой такие машины служат еще дольше.

Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы CR-V на пробегах за 300 тысяч км, могут включать в себя износ деталей подвески и рулевого управления (амортизаторов, стоек и рулевых тяг), а также повышенный расход масла из-за износа поршневых колец и потенциальный выход из строя компрессора кондиционера.

Kia Sportage (2025)

Замыкает список кроссоверов, которые надежнее Toyota RAV4, корейский бестселлер Kia. Долговечность этой модели оценена в 84 балла из 100, а средний пробег без поломок достигает 400 тысяч км.

Самыми часто встречающимися неисправностями Sportage на больших пробегах являются короткие замыкания, приводящие к поломкам аккумулятора и сбоям в работе мультимедийной системы.

Кроме того, владельцу может потребоваться замена некоторых деталей подвески, таких как шаровые опоры и ступичные подшипники.