Lexus официально свергнут с трона ведущего люксового бренда Toyota

Сегодня чуть ли ни каждый крупный автомобильный бренд пытается создать собственное подразделение класса люкс, тем самым увеличивая свою прибыль. Toyota сделала это еще в конце 80-х, представив компанию Lexus. Все начиналось с роскошного седана LS, но затем портфолио этой марки было серьезно расширено.

В октябре 2025 года Toyota неожиданно объявила о реструктуризации иерархии своих брендов, в результате которой самой люксовой маркой концерна окажется не Lexus, а Century.

Концепт-кар Century Coupe

Долгое время «Тойота» использовала это название исключительно в Японии, но теперь оно «пойдет в мир», чтобы конкурировать с Rolls-Royce и Bentley. Lexus никуда не денется, но по уровню роскоши расположится на ступеньку ниже Century.

Название Century появилось гораздо раньше самого «Лексуса» (в середине 60-х) и использовалось в основном для обозначения линейки машин класса люкс, в частности лимузинов. И только на родине Toyota (хотя в 90-х ограниченное количество машин Century все же появилось в Европе, США и на Ближнем Востоке).

Концепт-кар Century Coupe

Теперь же руководство «Тойоты» считает, что этому бренду пора расширить свое присутствие во всем мире. Машины этой компании будут позиционироваться как флагманы всего концерна Toyota.

Интерьер концепт-кара Century Coupe

Одним из таких автомобилей вскоре должен оказаться серийный вариант концепт-кара Century Coupe, представленный на автосалоне в Токио в начале ноября. Машина появится в товарном виде в ближайшие годы и навяжет борьбу Rolls-Royce и другим моделям известных люксовых автомобильных брендов.