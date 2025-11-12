Lexus официально свергнут с трона ведущего люксового бренда Toyota

Сегодня чуть ли ни каждый крупный автомобильный бренд пытается создать собственное подразделение класса люкс, тем самым увеличивая свою прибыль. Toyota сделала это еще в конце 80-х, представив компанию Lexus. Все начиналось с роскошного седана LS, но затем портфолио этой марки было серьезно расширено.
В октябре 2025 года Toyota неожиданно объявила о реструктуризации иерархии своих брендов, в результате которой самой люксовой маркой концерна окажется не Lexus, а Century.
Долгое время «Тойота» использовала это название исключительно в Японии, но теперь оно «пойдет в мир», чтобы конкурировать с Rolls-Royce и Bentley. Lexus никуда не денется, но по уровню роскоши расположится на ступеньку ниже Century.
Название Century появилось гораздо раньше самого «Лексуса» (в середине 60-х) и использовалось в основном для обозначения линейки машин класса люкс, в частности лимузинов. И только на родине Toyota (хотя в 90-х ограниченное количество машин Century все же появилось в Европе, США и на Ближнем Востоке).
Теперь же руководство «Тойоты» считает, что этому бренду пора расширить свое присутствие во всем мире. Машины этой компании будут позиционироваться как флагманы всего концерна Toyota.
Одним из таких автомобилей вскоре должен оказаться серийный вариант концепт-кара Century Coupe, представленный на автосалоне в Токио в начале ноября. Машина появится в товарном виде в ближайшие годы и навяжет борьбу Rolls-Royce и другим моделям известных люксовых автомобильных брендов.